II Kundalini Yoga Fest a Revello, per conoscere questa disciplina

II Kundalini Yoga Fest nasce per festeggiare e far conoscere la pratica del Kundalini Yoga portata in occidente da Yogi Bhajan.



Si svolgerà a Revello presso la Bocciofila, ed ha proprio come intento il portare alla conoscenza di tutti questa bellissima disciplina, spiega Daniele Peracchia, nome spirituale: Jai Mantra Singh, naturopata e insegnante di Kundalini Yoga, organizzatore e conduttore dell'iniziativa.

"Il Kundalini Yoga è una disciplina completa, in una lezione si fanno posizioni yoga, il pranayama (gli esercizi di respirazione), il Naad Yoga (lo yoga del suono), il rilassamento profondo e la meditazione".

Saranno tre gli appuntamenti revellese: sabato 26 agosto alle 21 si svolgerà una pratica gratuita di Kundalini Yoga adatta a tutti; lo stesso giorno alle 22,45 il “Bagno di Gong”, il massaggio sonoro attraverso le vibrazioni del gong.

“Il giorno dopo, domenica 27 agosto alle 8,30 del mattino – continua Daniele Peracchia- si svolgerà la pratica di Breathwalk, la camminata yogica, nella natura con una bella meditazione finale per concludere questa bellissima festa del Kundalini Yoga.

Yogi Bhajan disse: “Noi siamo tenuti in vita dal battito del Cuore, non dai pensieri della nostra testa” da questo aforisma ho sviluppato la tematica della serata: lasciare andare lo stress e sperimentare il rilassamento".

Un requisito richiesto è quello di vestirsi di chiaro o di bianco (se possibile). "Lo Yoga è di tutti e per tutti e io consiglio di provare e conoscere il Kundalini Yoga".

Il primo appuntamento della serata del 26 agosto è gratuito, mentre il bagno di gong e il breathwalking sono a pagamento.

È necessaria la prenotazione al numero 3477906394.