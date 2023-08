A Pontechianale la riscrittura in italiano attuale de "I Promessi Sposi" di Silvio Pautasso

E se la celebre frase che introduce il primo capitolo del romanzo “I Promessi Sposi” scritti 200 anni fa da Alessandro Manzoni, che tanti sono stati obbligati a studiare alle superiori e molti ricordano a memoria: “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto a restringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte….”

venisse riscritta nell’italiano di oggi così: “Quel ramo del lago di Como, rivolto a mezzogiorno, tra due catene ininterrotte di monti, fatto da promontori e insenature a seconda che i monti si sporgano o rientrino, quasi all’improvviso si restringe, prendendo forma di fiume che scorre racchiuso tra un promontorio a destra e un’ampia insenatura dall’altra parte…”, forse verrebbe più voglia di leggere uno tra i più importanti romanzi storici della letteratura italiana.

Silvio Pautasso ha pensato di riscrivere meticolosamente il tomo manzoniano in italiano corrente e intitolarlo: “I Promessi Sposi che non hai mai letto prima”.

Il libro sarà presentato dall’autore che dialogherà con il giornalista Andrea Caponnetto, domani, sabato 12 agosto, alle 17 in piazza del Municipio a Pontechianale.

Verrà nuovamente ripresentato, domenica 20 agosto alle 20,30 nell’area eventi dei castelli di Lagnasco dove dialogherà con Paolo Persico.

L’autore non si firma con il suo nome e cognome, ma con lo pseudonimo di ‘Riscrittore’.

“È solo per una forma di pudore, specifica Pautasso - ritenendo che non sarebbe stato corretto associare il nome di una formichina come me al grande nome di Alessandro Manzoni.

Pautasso, originario di Nichelino in provincia di Torino, si trasferisce nel borgo saluzzese di Castella in Valle Bronda negli anni ’80, è noto per i suoi trascorsi professionali iniziati nel 1976 come disegnatore di cartoni animati. La sua aveva preso il via con Bruno Bozzetto nel cui studio milanese lavorava come direttore dell'animazione e poi, con La Lanterna Magica di Torino, come regista dell'animazione dei due film che l'hanno resa famosa: La Freccia Azzurra e La Gabbianella e il Gatto. Ha anche prodotto e diretto due cicli della serie animata Uffa che Pazienza andata in onda su Rai2.

Ama presentarsi come “riscrittore” emulando bonariamente il Manzoni stesso che nell’introduzione a “I Promessi Sposi” utilizza l’espediente letterario dicendo che aveva trovato un antico manoscritto anonimo del Seicento che ha voluto riscrivere.

Da dove è nata l’idea di ‘tradurre’ in italiano corrente i ‘Promessi Sposi’?

“Ho pensato di fare questo lavoro perché ritengo che il romanzo del Manzoni sia ben lontano dall’essere, come tanti ritengono, una ‘gran palla’.

È un bellissimo testo che va molto al di là della semplice storia dei due promessi sposi, che è ricco di molteplici sfaccettature e di personaggi trattati con intelligenza, arguta e raffinata ironia.

Questa riscrittura dà la possibilità a tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, hanno avuto difficoltà con il testo originale, permettendo di divertirsi nel leggere il romanzo, senza bisogno di ricorrere continuamente alle note di spiegazione necessarie a comprendere un italiano che fu moderno a suo tempo, (200 anni fa) ma che per noi oggi è difficile da comprendere”.

Da cosa è stato ispirato nel fare questo lungo lavoro?

“Nella primavera del 2021, stavo rovistando nella biblioteca di mio figlio Dario, che oltre alla passione per la fotografia naturalistica, è un grande lettore.

Proprio lui vedendomi prendere in mano una copia scolastica de ‘I Promessi Sposi’ mi consigliò di leggerlo.

Lo ascoltai e iniziai a leggerlo. Anch’io come molti altri, ne avevo letto alcune parti ai tempi della scuola. Qualche pezzo, come il ‘Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci…’ l’avevo perfino dovuto imparare a memoria, ma il libro per intero non l’avevo mai letto”.

E da qui l’idea di riscriverlo?

“Sì, perché noi che non abbiamo dimestichezza con l’italiano dell’800, non è una lettura facile e scorrevole. Col tempo molti di quei vocaboli sono andati persi, o si sono modificati, e noi non li conosciamo più. Inoltre, salvo che negli ultimi cinque o sei capitoli, il Manzoni ha uno stile di scrittura fatto di frasi sono molto complesse, di periodi molto lunghi, un tipo di scrittura oggi non più usato e noi, che non ci siamo abituati, facciamo molta fatica a comprenderla. La mia riscrittura può essere utile anche agli studenti stranieri”.

Crede che questa sua riscrittura possa invogliare di più le persone a leggere il romanzo, soprattutto i ragazzi che sono obbligati a studiarlo a scuola?

“Spero possa essere utile a molti e che renda più fruibile la lettura di questo grande romanzo storico (come lo chiamava il Manzoni). Per questo ho voluto riscriverlo nell’italiano che usiamo quotidianamente e che chiunque può comprendere.

Credo che non ci sia alcun bisogno per coloro che l’hanno letto per davvero, e magari riletto più d’una volta, che ne hanno goduto, che l’hanno apprezzato, a cui è piaciuto perché l’hanno potuto comprendere così com’è scritto nella versione originale.

Ce n’era molto invece per quei tanti che ne hanno letto solo alcuni passi, magari perché costretti a scuola e che l’hanno trovato difficile da comprendere. Che l’hanno dovuto studiare, vivisezionare, spezzettare, sminuzzare per forza, ma non l’hanno mai veramente letto nel suo insieme, che perciò non l’hanno potuto apprezzare e il ricordo che gli è rimasto”.

Qual è stata la parte più difficile da riscrivere nelle 718 pagine ‘tradotte’ in italiano corrente?

Paradossalmente non ho trovato la riscrittura molto difficile, mentre lo è stato dare la caccia ai refusi e agli errori di battitura che in un testo non mancano mai. Quella è stata un’impresa ardua e frustrante perché, leggi e rileggi, di errori ne saltano sempre fuori.

Diedi anche il testo da leggere a mio fratello Alberto, con il compito di segnalarmi gli errori. Poi, durante un viaggio di seimila chilometri in camper con mia moglie Agnese, intanto che io guidavo lei lo leggeva ad alta voce. Un modo per passare il tempo e andare a caccia di errori assieme. Anche mia sorella Lorena l’ha letto segnalandomene diversi così come l’amica Tiziana che ne ha individuti altri, gettandomi nello sconforto.

Infine ho deciso di pubblicarlo e se ci sono ancora dei refusi sarò ben contento se mi vengono segnalati dai lettori”.

In che formati si trova il libro oltre che in cartaceo?

È stato pubblicato in formato cartaceo dall’editore Yocanprint e la copertina è stata disegnata dall’artista Cinzia Battistel che ringrazio molto per aver interpretato esattamente la mia idea.

Si può acquistare e scaricare anche il formato digitale. Mi piacerebbe trovare uno sponsor, in una società o ente interessato a divulgare la cultura italiana, per farne un audiolibro. Mezzo che sta prendendo sempre più piede e che avrebbe un suo riscontro”.

Ora non resta che leggere come dice sorridendo Silvio Pautasso “Il famoso romanzo del Manzoni riscritto in italiano qualunque, da un italiano qualunque, per qualunque italiano… e non”.

Anna Maria Parola