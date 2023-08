"I volti del sogno", a Manta la mostra personale dell'artista e scrittore Franco Giletta

La mostra rappresenta una sorta di percorso onirico attraverso la bellezza del volto femminile. In particolare, saranno esposte nove opere realizzate appositamente per questa esposizione attraverso le quali l’artista, partendo dalla sua passione per la storia, propone una serie di volti che rimandano alle nove eroine dell’antichità rappresentate nella Sala Baronale del Castello della Manta e che dialogano con gli affreschi quattrocenteschi di Santa Maria del Monastero.

Franco Giletta è nato a Saluzzo nel 1967. Artista e scrittore, dal 1995 ha iniziato un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero con la partecipazione a una serie di mostre sulla nuova figurazione italiana presso sedi istituzionali in Australia, Belgio, Egitto, Francia, Giappone, Giordania, Libano, Marocco, Portogallo, Siria, Spagna, Stati Uniti. Sempre nel 1995 è stato invitato, unico italiano dell’anno, dalla Royal Society of Portrait Painters di Londra all’esposizione annuale dei ritrattisti. Nel 2004 una sua pala d’altare raffigurante S. Antonio Maria Claret è stata collocata in permanenza nella Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. Nel 2011 è stato invitato ad esporre dal Prof. Vittorio Sgarbi alla 54° Biennale di Venezia. Nel 2013 ha realizzato il ritratto di Lucia Bosè utilizzato per il manifesto del film Alfonsina y el mar. Nel 2015 la sua opera Omaggio al Monviso è stata esposta nella mostra Il Tesoro d’Italia a cura di Vittorio Sgarbi a Expo Milano 2015. Nel 2016 ha realizzato il dipinto Angel of Peace esposto nella sede di Eataly al World Trade Center a New York. Dal 2019 un suo ritratto dedicato a Sandro Botticelli è collocato a fianco della tomba dell’artista toscano nella Chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze. Ha pubblicato i libri La tavolozza di Leonardo e L’ombra della torre di Saluzzo editi da Fusta Editore. Nel 2022 è stato ospite narrante del programma TV di Rai Uno A Sua Immagine nella puntata dedicata alla storia dell’antico Marchesato di Saluzzo.