In attesa dei Mondiali di Israele la nuotatrice Sara Curtis si allena nella piscina scoperta di Savigliano

In questi giorni, la campionessa di nuoto Sara Curtis si sta allenando “in casa” nella piscina scoperta di Savigliano.

La giovane stella del nuoto italiano del Centro sportivo Roero, (tesserata per il Team Dimensione Nuoto), allenata dal tecnico federale Thomas Maggiora, ha conquistato cinque medaglie (3 d’oro e 2 d’argento) agli Europei Juniores di Belgrado un mese fa e dopo le ottime prestazioni a Roma al Foro Italico, dove la scorsa settimana ha vinto 3 medaglie d’oro individuali nella categoria cadette migliorando il suo record personale in tutte e tre le gare, pensa ai Mondiali.

A Roma si è aggiudicata i titoli dei 50 farfalla, 50 e 100 stile libero Cadette, un superlativo crono di 25"01 che le garantisce il quarto miglior tempo di sempre nei 50 stile libero.

“In attesa di settembre, quando dal 4 al 9 disputeranno i campionati Mondiali juniores a Betania in Israele – afferma l’allenatore Maggiora – stiamo facendo otto giorni di allenamento nella piscina scoperta di Savigliano. Ci trasferiremo poi ad Ostia per il raduno della Nazionale con la quale prepareremo i Mondiali”.

Con soddisfazione, dalla piscina di Savigliano tutti continuano a fare il tifo per Sara: “Quando si gareggia ad alti livelli, il destino della prestazione non dipende dalla fortuna - dicono -, ma si scolpisce con maestria attraverso la competenza. La nostra struttura è una delle poche, forse l’unica, ad avere tre tecnici federali il cui sapere spazia dalla pedagogia all’anatomia. Si tratta di ex atleti con alle spalle un bagaglio poliedrico di esperienza, formazione e amore per l'insegnamento. Dal loro sodalizio si è generato un gruppo formidabile, composto da ragazzi che sognano di elevare le proprie abilità al servizio del territorio”.

Non resta quindi che sperare che l’impianto natatorio coperto venga riaperto al più presto dopo i lavori di messa in sicurezza del controsoffitto che aveva causato la chiusura 8 mesi fa, in attesa che martedì 29 agosto in Municipio vengano aperte le buste per il cantiere che sarà affidato alla ditta vincitrice dell’appalto.