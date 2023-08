A Pietraporzio lo spettacolo "Fish&Bubbles"

Il Comune di Pietraporzio e la Compagnia Il Melarancio insieme per accogliere turisti e residenti in alta Valle Stura. Sabato 19 Agosto ore 17,30, ai Giardini del Lago – Pietraporzio, lo spettacolo "Fish&Bubbles".



Oggi splende il sole, ma non per tutti! Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c'è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti! Portatevi l’ombrello…anche se c’è il sole! Di ritorno dalla tournée in Giappone, Michele Cafaggi condivide con il pubblico della Valle un momento unico, magico e divertente.



Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rappresentato in luogo chiuso.