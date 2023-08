Fede, tradizione e storia: tutto pronto a Bra per la festa della Madonna dei Fiori

La processione per le vie della città, le celebrazioni, il banco di beneficenza, le migliaia di candele che saranno accese: è la festa della Madonna dei Fiori con il suo carico di storia e il fascino di tanta tradizione e di devozione, attorno a cui tutta la città di Bra si stringe.



La solennità dell’8 settembre sarà preceduta dalla Novena di preparazione, che inizierà con la Messa dell’aurora del 30 agosto e proseguirà fino al 7 settembre, occasione che vuole essere, contestualmente, momento di preghiera, di incontro, di gioia. Questa pia pratica prende ispirazione dal Vangelo, dove è scritto che la Madonna pregò assiduamente insieme agli apostoli per i nove giorni compresi tra l’Ascensione di Gesù e la successiva discesa in terra dello Spirito Santo durante la Pentecoste.



Sotto la Zizzola, questo importante appuntamento religioso è vissuto con profonda attesa e sarà contrassegnato da un infinito pellegrinaggio davanti alla statua della Madonna ed al luogo ove avvenne l’apparizione, oggi denominato Giardino di Maria.



Fede, tradizione, ma anche storia. Era il 29 dicembre 1336 quando la Madonna dei Fiori intervenne per salvare la giovane Egidia Mathis ed il piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora non è possibile parlare di Bra senza accostare la città alla Madonna dei Fiori, una lunga e forte convivenza che, tra suggestione e fede, non conosce tempo.



Ad alternarsi nella celebrazione del novenario, in cui sarà anche possibile accostarsi al sacramento della Confessione, saranno il rettore del Santuario, don Enzo Torchio, i sacerdoti dell’Up50 e delle varie congregazioni cittadine, un modo per indicare vicinanza e collaborazione fraterna tra coloro che seguono la direzione spirituale di questa porzione del popolo di Dio.

La predicazione sarà affidata a don Claudio Matteo Berardi, teologo, parroco e missionario, che punterà i riflettori sui “Misteri della Luce”, a mente dalla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae di San Giovanni Paolo II, licenziata il 16 ottobre 2002.



Intenso il programma messo a punto per la festa patronale di questo 2023 con tanti appuntamenti di preghiera giornalieri, ognuno con un tema ben preciso, che riconduce a quello principale: “Guardare Gesù con gli occhi di Maria”. Prendete nota.



Mercoledì 30 agosto. Tema: “Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano”; si pregherà per la vita ed il creato. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Giovedì 31 agosto. Tema: “Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano”; si pregherà per la vita consacrata. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Venerdì 1° settembre. Tema: “Gesù, presente alle Nozze di Cana, trasforma l’acqua in vino”; si pregherà per le vocazioni ecclesiali. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Sabato 2 settembre. Tema: “Gesù, presente alle Nozze di Cana, trasforma l’acqua in vino”; si pregherà per la famiglia. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30 (Messa per la pace, ricordando gli Alpini ed i caduti di tutte le guerre). Santo Rosario: 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Domenica 3 settembre (XXII del tempo ordinario). Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 10.30 (Messa celebrata da don Mauro Mantovani, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana) - 15.30 (Messa con gli ammalati, con l’Oftal; celebra monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba) - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15 - 17 - 20.



Lunedì 4 settembre. Tema: “Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni”; si pregherà in ricordo dei defunti. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Martedì 5 settembre. Tema: “Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni”; si pregherà per l’unità e la pace dei cristiani. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Mercoledì 6 settembre. Tema: “Gesù, durante l’ultima cena, istituisce l’Eucaristia”; si pregherà per i giovani. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Giovedì 7 settembre. Tema: “Gesù, durante l’ultima cena, istituisce l’Eucaristia”; si pregherà per l’Arcidiocesi. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20.30. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20. Adorazione libera alle ore 10.



Ed eccoci al gran giorno. Venerdì 8 settembre è la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra. Santo Rosario alle ore 5.30 - 8.30 - 15. Sante Messe ore 6 - 7.30 - 9 - 10.30 (Messa presieduta da monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino, con invito al clero e alle autorità cittadine) - ore 15.30 Solenne Processione cittadina e affidamento della popolazione alla Vergine Maria. Seguirà, alle ore 18, la Santa Messa di chiusura celebrata da monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti.



Sabato 9 settembre (giornata del ringraziamento). Sante Messe alle ore 8 e alle ore 9 per i benefattori del Santuario vivi e defunti. Santo Rosario alle ore 8.30. Benedizione bambine/i, ragazze/i e affidamento alla Madonna nel Santuario nuovo: ore 14.30 - 15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 (sotto il grande mosaico di Rupnik). Alle ore 17 Santo Rosario e alle ore 17.30 Santa Messa prefestiva della XXIII domenica del tempo ordinario.



La ricorrenza sarà accompagnata dal momento di solidarietà, offerto dal banco di beneficenza in funzione nei giorni nella Novena e della patronale. All’opera tanti volontari che ogni anno assicurano la perfetta riuscita dell’evento. Insomma, i crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.