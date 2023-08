Sommariva Perno, sarà Garibaldi il protagonista dell’evento “Incontri con la storia”

Fermi tutti. Domenica 20 agosto, dalle 17 alle 18, nel parco forestale del Roero, a Sommariva Perno, si terrà il 4° “appuntamento con la storia” con protagonista (udite udite) Giuseppe Garibaldi ed il suo ultimo amore, ovvero la terza moglie Francesca Armosino, nata tra le nostre colline e quelle di Asti.



L’attrice torinese Patrizia Camatel della casa degli Alfieri si calerà nei panni di Francesca Armosino, raccontandone la vita e lo farà, avendo di fronte niente di meno che il generale in carne e ossa.



Ma non finisce qui. Il racconto sarà alternato da musiche popolari di fisarmonica, fino all’aperitivo offerto da Roero Verde 2.0. Niente di meglio per concludere questo viaggio a cavallo di più secoli. Così, dopo l’incontro con la contessa Rosa Vercellana, la Bela Rosin, la Battaglia di Ceresole del 1544, Vittorio Emanuele II, nel 2023 tocca all’eroe dei due mondi essere “ospite” tra le colline del Roero.



All’appuntamento ci saranno i sindaci di Sommariva Perno, Priocca, Antignano e San Martino Alfieri che confinano con il Roero, a dimostrazione della grande valenza di questa rappresentazione.



Per chi non lo sapesse, l’ingresso principale del Parco Forestale del Roero si trova in località “Cascina del Mago” di Sommariva Perno; vi si accede dalla statale Alba - Torino nel tratto all’estremo confine tra il Comune di Baldissero d’Alba e quello di Ceresole d’Alba, oppure dal centro abitato di Sommariva Perno, salendo per i boschi, percorrendo la strada comunale dell’Aiatta. L’evento è gratuito, non ci resta che andare!