A Mondovì tornano a vivere la Cittadella, l'ex Teatro sociale e nascerà la Casa delle Associazioni [VIDEO]

Cittadella, Casa delle associazioni ed ex Teatro sociale. Tre realtà di Mondovì su cui il sindaco Luca Robaldo ha fatto annunci importanti, durante il discorso inaugurale della 55^ Mostra dell'Artigianato Artistico a Piazza.

Corsi di arte circense alla Cittadella

“Una sfida partita con la precedente amministrazione, quella presieduta dall'amico Paolo Adriano – ha detto il primo cittadino -. Una sfida che abbiamo raccolto e che portiamo avanti. A metà settembre avremo il primo 'mattoncino', cioè la partenza dei corsi di arte circense equipollenti a corsi di laurea, organizzati dalla Fondazione Cirko vertigo. Mondovì è città universitaria da sempre, la prima del Piemonte. Abbiamo riportato il Politecnico. Oggi si avvia questa esperienza a fianco di quella ultradecennale della Fondazione Academia Montis Regalis, con master di formazione in musica barocca e non solo. Il nostro sogno è di ospitare tutto all'interno della Cittadella, nell'ex caserma Galliano”.





Ex medie diventeranno Casa delle associazioni

“Parliamo di un altro elemento importante per il rione di Piazza, in via delle scuole – continua Robaldo -. Restituiremo ai monregalesi il palazzo che ospitava le scuole medie. Lo facciamo attraverso la più alta espressione dell'impegno dei tanti cittadini che oggi sono annoverati nelle tantissime associazioni culturali, storiche, tradizionali e sportive. Le ex medie diventeranno la Casa delle Associazioni, credo già con un regalo di Natale. Ogni associazione avrà lì la sua sede”.





Ex Teatro sociale come una novella Pompei

“Infine torneremo a far rivivere l'ex Teatro sociale, chiuso negli anni '70. Si tratta di un percorso di tutta la comunità – specifica il sindaco di Mondovì -. Confidiamo, entro ottobre, di averlo restituito non come teatro ma come una novella Pompei. Si potrà accedere al teatro e vivere un'esperienza di turismo delle rovine e dei ruderi che ci riporterà nell'atmosfera del tipico teatro ottocentesco all'italiana”.