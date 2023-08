Il Centro Sportivo di Santo Stefano Roero in gestione alla Pro Loco

Grande soddisfazione per la Pro Loco di Santo Stefano Roero che ha recentemente assunto la gestione degli impianti sportivi situati poco oltre il paese, in direzione Valle San Lorenzo.

Dopo essere stato completamente rinnovato dalla precedente amministrazione, il centro sportivo è rimasto per anni in disuso, salvo la parte riguardante il gioco delle bocce.

L’entusiasmo dei giovani componenti della Pro Loco santostefanese si leggono in un comunicato su Facebook: “La nostra intenzione è ora di rimetterlo a disposizione della popolazione santostefanese e dei paesi limitrofi, per farlo diventare un centro di aggregazione a tutto tondo. Il centro è fornito di due campi da bocce esterni e due al coperto, un campo da tennis e un campo da calcio, entrambi all'esterno e illuminati a giorno. Ci sono inoltre spogliatoi con servizi e un bar, che sarà aperto quando i campi sono in uso, e presto anche durante tutti i weekend. La struttura è anche affittabile per eventi privati. In attesa di organizzare l'inaugurazione, vogliamo comunicarvi che tutti i campi sono prenotabili chiamando il numero 376 0869269. Vi aspettiamo!”

Soddisfatta anche la sindaca Giuseppina Facco: “Come amministrazione comunale siamo contenti di questa iniziativa, che serve a ridare vivacità al nostro paese. Il contratto di comodato ha la validità di tre anni, il tempo per il centro sportivo di diventare un punto di ritrovo e di aggregazione per i giovani di tutto il Roero”.

Buona fortuna dunque alla Pro Loco di Santo Stefano Roero e alle attività sportive in cantiere!