Scuola a Magliano Alpi, il sindaco Bailo: "Climatizzazione e ventilazione meccanica pronti per l’inizio dell’anno scolastico"

Stanno per essere ultimati i lavori di efficientemente energetico della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del plesso di Magliano Alpi.

Un investimento che supera i 225.000 euro di fondi europei del Bando CSE 2022, fortemente voluta dal sindaco Marco Bailo, al fine di “elettrificare i carichi”.

Ossia spiega il Sindaco Bailo: “Stiamo cercando di ridurre al minimo i consumi di gas metano per il riscaldamento sia dell’edificio scolastico che della palestra, andando a sostituire la climatizzazione sia invernale che estiva con pompe di calore elettriche, ad alta efficienza energetica. Questo è possibile grazie anche all’installazione di circa 60 kWp di pannelli fotovoltaici sul tetto di entrambe gli edifici, collegati alla Comunità Energetica Rinnovabile che gode dell’incentivo GSE di ben 110 €/MWh per i prossimi 20 anni sull’energia auto prodotta e auto consumata. L’investimento fatto permetterà un grande risparmio sulla spesa corrente della bolletta elettrica e del gas per i nostri edifici pubblici, oltre a garantire una vivibilità elevata dell’edificio scolastico sia da parte degli studenti che dal corpo docente".



Continua il pimo cittadino: "Inoltre la Ventilazione Meccanica Controllata, già installata prima del COVID, garantisce il sempre e costante ricambio di aria all’interno dei locali, con il conseguente abbattimento della possibilità del propagarsi di virus e batteri, contribuendo così a diminuire (scientificamente dimostrato) la possibilità di propagarsi di influenze e malattie delle vie respiratorie (allergie, asma, ecc). All’interno dei locali sono installate tre stazioni di monitoraggio degli elementi inquinanti presenti nell’aria che, costantemente controllate da Remoto, inviano allarmi nel caso in cui alcuni limiti quali: radon, CO2, formaldeide, vengano superati.

Crediamo fortemente che la scuola sia il luogo principale, dopo la famiglia, dove formare i nostri giovani e sopratutto educarli a vivere in una società civile sempre più interconnessa e globalizzata, per questo continuiamo e continueremo ad investire su questi target".



"Ad un mese esatto dall’inizio del nuovo anno scolastico - dice Bailo -. Auguro a tutti gli allievi, al corpo docente, ai collaboratori scolastici e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Carrú prof.ssa Loredana Montemurro, un sereno e proficuo anno scolastico! Noi saremo sempre al vostro fianco!"