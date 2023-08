È di scena a Casteldelfino il Concerto di Ferragosto a quota 1300 metri

Cinque ampie gradinate, tre file di comode sedie e una piazza ampia e grandiosa sono pronte ad ospitare, alle ore 18 del 15 agosto, il 2° Concerto di Ferragosto a quota 1300 dell’era di Domenico Amorisco tornato alla guida della Capitale della Castellata nelle elezioni amministrative di ottobre 2021.

La stupenda cornice del concerto di quest’anno è, come l’anno scorso, l’anfiteatro della Piazza “Santi del Popolo” dove tutti gli spettatori possono assistere ad uno spettacolo musicale nello spettacolo dell’arte sacra di tredici Santi di bronzo a misura d’uomo e, all’occorrenza, di altrettante tende che calano automaticamente davanti alle statue dei Santi con le immagini a tutto telo degli angoli più suggestivi della capitale della Castellata.

Il concerto sarà eseguito, come da tradizione, dalla banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto agli ordini del maestro Claudio Boglio, in un repertorio tra il classico, il leggero e il popolare.

Si potranno, così, ascoltare brani tratti dal Nabucco, dalla Traviata, dall’Aida, dalla Gazza Ladra e del Bolero intervallati da brani di musica leggera e di musica popolare per concludere con la Marcia Radetzky.

Oltre al concerto, Casteldelfino in questa giornata di Ferragosto propone lo shopping nei negozietti del Budellino, che, per l’intero mese di agosto, rivitalizza il centro storico di Casteldelfino-Capoluogo con l’apertura appunto di queste vecchie botteghe ad attività commerciali, di laboratorio, di oggettistica, di esposizioni e di mostre e per la prima volta anche un minibar.

Il ciclo delle manifestazioni estive 2023 si concluderà con la Sagra del Miele e delle Erbe curative programmata per il 19 e 20 agosto nella sua originaria sede del Centro polifunzionale sportivo ex Casermette di Via Circonvallazione.