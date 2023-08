Inaugurata la 55^ Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì [FOTO E VIDEO]

Quasi 100 espositori da tutta Italia. Tredici mostre nella mostra, tra cui il gemellaggio con le Ceramiche San Giorgio di Albisola nell'Antico Palazzo di Città. Laboratori, eventi culturali, spettacoli serali e visite guidate.

Tutto questo è la 55^ Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì, inaugurata ieri sera, venerdì 11 agosto nel rione Piazza.

L'evento terrà banco in città fino a martedì 15 agosto.

Il sindaco Luca Robaldo: "Grande traguardo che ci è consentito attraversare grazie all'impegno di tantissimi, da chi se l'è inventata 55 anni fa, a tutti i volontari che vi hanno lavorato e vi lavorano tuttora. La mostra è viva e forte. Cento gli espositori, decine le persone iscritte ai laboratori, tantissimi eventi lungo il giorno e la sera. E' la manifestazione regina dell'estate monregalese".

Come ha spiegato il presidente dell'associazione La Funicolare Mattia Germone: "Il piatto di quest'anno è dedicato ai volontari. Sono il valore aggiunto. Ci permettono di risparmiare alcune delle risorse per far sì che possiamo investire in promozione, iniziative e allestimento coreografico. Ricco il programma. In paticolare vi invito a riscoprire tutti i palazzi aperti per l'occasione, dal Museo della Ceramica, alla Chiesa della Missione con il progetto Infinitum, fino all'apertura straordinaria della cripta del Duomo".

Tanti i sindaci del territorio con fascia tricolore, seduti nel pubblico. Lo ha sottolineato il consigliere regionale Paolo Bongioanni: "Vedendo tutte queste fasce tricolore si dimostra la compattezza del territorio. Evento che ha radici profonde e che cresce grazie al lavoro degli organizzatori".

Ezio Raviola, presidente Fondazione CRC: "Un evento che fa cultura, arte e turismo. Per questo lo sosteniamo".

Mauro Gola, presidente Camera di commercio: "Non scopriamo oggi il valore e l'importanza dell'artigianato e la figura dell'artigiano. L'ingegno, la creatività, la manualità e l'intelligenza nelle mani non passerà mai di moda".

Per la Provincia ha parlato il consigliere Pietro Danna: "Una manifestazione davvero importante. Grazie a tutti gli attori che la organizzano. Evento che caratterizza l'estate monregalese".

Per l'Atl del Cuneese la direttrice Daniela Salvestrin e il vicepresidente Rocco Pulitanò: "È sempre un piacere venire a Mondovì. I turisti sono molto interessati a questo evento che ogni anno sa innovare e rinnovarsi. Siate consapevoli della bellezza della vostra città e fate promozione ovunque andate".

Davide Sciandra, Confartigianato sezione Mondovì: "Siamo onorati di essere sponsor di questa manifestazione".

Sul palco anche Ezio Domenico Basso, Gran maestro della Confraternita Raschera e Bruss: "Il legame tra Mondovì, la mostra e Frabosa Soprana con la Sagra del Raschera sarà sempre più stretto".

A chiudere gli interventi l'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno: "Questa mostra è vetrina per annunciare novità. Anche quest'anno tornerà Peccati di Gola il 27, 28 e 29 ottobre con una nuova location. Come la Mostra dell'Artigianato si sviluppa sul rione alto di Piazza con tutti i locali storici fruibili, così sarà per Peccati di Gola".

Ricco il programma della 55^ Mostra dell'Artigianato Artistico: consultalo su www.lafunicolaremondovi.it