Festeggiare 89 anni pedalando fino a Sant'Anna di Vinadio: auguri Beppe Costamagna!

Quando la forza e la tenacia sono più forti della sventura. Anche quest'anno il mitico Beppe Costamagna ha festeggiato il suo compleanno in quota, pedalando fino al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

Lo fa dal 2014, quando di anni ne aveva compiuti 80. Sale insieme al figlio Silvio, ex vigile del fuoco di Cuneo, e a tanti amici che condividono la sua passione.

Le 89 candeline le ha spente il 10 agosto, ma la salita da Vinadio l'ha affrontata oggi, sabato 12 agosto. Una data non casuale. Perchè esattamente quattro mesi ha dovuto fare i conti con una brutta caduta dalla bici in allenamento, provocata da un gatto. Un incidente che gli è costato la frattura del femore.

Ma Beppe non si è certo dato per vinto. Operato con protesi e dopo dieci giorni di fisioterapia alla clinica Stella del Mattino, ha ripreso gli allenamenti per riuscire nuovamente a festeggiare e ringraziare Sant’Anna.

Sei un mito Beppe! Tanti auguri dalla redazione di Targatocn che è sempre lieta di raccontare la tua impresa.