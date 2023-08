Roberto Vecchioni ha scelto due poesie vincitrici del Premio Roddi

Nel film Paterson del 2016 il regista Jim Jarmush segue le tracce di un poeta, guidatore di bus, che si vergogna di leggere le sue opere. La poesia- sembra dirci il cuore della sceneggiatura- nasce esattamente quando qualcuno l'ascolta, altrimenti rimane sospiro, sfogo o forma non del tutto realizzata. E l'ascolto è una dei passaggi più importanti del Premio Roddi, giunto alla XXVII edizione con novità costanti e un percorso sorprendente, come ci spiega la presidente dell'omonima associazione culturale Laura Della Valle: "Quest'anno c'è stata una grande partecipazione con 1586 poesie inviate sia dall'Italia che dall'estero, numeri che ci onorano e ci fanno capire quanto sia apprezzato e conosciuto il concorso e quanto sia vivo l'interesse per la poesia".

La poesia è indomabile, cambiamento, specchio dei moti dell'animo, delle epoche storiche e regala spaccati molto interessanti. "Le poesie che abbiamo letto- prosegue la presidente- danno peso all'impatto emotivo, i bambini hanno il coraggio di usare la rima, che si perde con l'aumentare dell'età, come se fosse qualcosa di infantile. I giovani scrivono di passione, dolore, guerre, amori complicati, di un vivere moderno in cui ha grande importanza la memoria dei luoghi".

Una delle novità più importanti di questa edizione è stata la presenza di Roberto Vecchioni, come super giurato. Aggiunge Laura Della Valle: "L'anno scorso lo avevamo premiato con il riconoscimento "Testimone di Bellezza" e si è offerto spontaneamente come giurato. Ha scelto due poesie vincitrici, una in italiano e una in piemontese, per noi è stato un onore e un riconoscimento della nostra attività".

La menzione speciale del professore e cantautore è andata alla poesia "Di mia madre" di Nunzio Buono per la sezione italiano e a Vegna insì di Livio Rossetti per la sezione piemontese. La cerimonia di premiazione di tutte le poesie vincitrici nelle sezioni italiano, piemontese, scuole e opere collettive, è prevista per domenica 27 agosto alle ore 16.30 al castello di Roddi.