Un anno fa la morte di Piero Angela, la Rai lo ricorda con una puntata speciale

Moriva un anno fa, a 93 anni, l’amato giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela. La Rai gli dedica una programmazione speciale e, stasera, una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta: Piero Angela – Un viaggio lungo una vita, in cui il figlio Alberto ripercorre tutte le tappe della sua carriera.



Piero Angela, torinese, inizia al carriera in Rai come cronista radiofonico, per poi diventare inviato, corrispondente da Parigi e infine conduttore di tg ed edizioni speciali. Entra nel cuore degli italiani come divulgatore scientifico. È lui il padre di trasmissioni di straordinario successo, come Quark e Super Quark, ma anche Viaggio nel Cosmo, La macchina Meravigliosa e Il pianeta dei dinosauri.

Un anno fa dal Piemonte era partita una petizione online su www.change.org con la quale si chiedeva l’istituzione di una Giornata Nazionale della Divulgazione Scientifica in onore di Piero Angela.