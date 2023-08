Si svolgerà presso il tempio crematorio di Magliano Alpi Sottano domani, lunedì 14 agosto, alle 15.30, la cerimonia di commiato all'imprenditore Massimo Orlando, scomparso sabato 12 agosto a 63 anni. Trent'anni fa scelse di trasferirsi in Ucraina. Allo scoppio del conflitto si mise a disposizione, come autista per la Fondazione Specchio dei Tempi, per viaggi umanitari.

La veglia di preghiera sarà questa sera alle ore 19 nel Duomo di Ceva.