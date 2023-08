Campionati Europei di Badminton Under17: l’esperienza dell’albese Sofia Protto

Conclusi gli European Under 17 Championship di Badminton a Vilnius in Lituania, che hanno confermato ai vertici del movimento Danimarca, Ucraina, Spagna e Francia.

L’Italia non ha complessivamente sfigurato, ma non è riuscita ad entrare nel medagliere.

Per Sofia Protto, giovane tesserata nella società Alba Shuttle, questo aspetto non ha troppa importanza. È rientrata in Italia da poche ore e ci racconta: “Per me l’Europeo è stata un’esperienza bellissima, che mi aiuterà senz’altro a diventare quel che voglio diventare come atleta. Mi aspettavo un livello alto, ma in realtà abbiamo tutti constatato che in Europa ci sono giocatori e giocatrici di straordinarie capacità fisiche, tecniche e tattiche e noi dobbiamo lavorare ancora molto”.

La convocazione nel gruppo azzurro ha rappresentato per Sofia un grande traguardo.

“Esserci è stato importante. Tra l’altro abbiamo vissuto insieme, per 18 giorni, avendo fatto il raduno a Milano a fine luglio e questo ci ha permesso di cementare un buon gruppo. L’organizzazione ha poi riservato un intero hotel alle rappresentative di diverse nazioni, così abbiamo potuto conoscere e fare amicizia con tanti altri atleti e questo è stato molto formativo”.

I suoi prossimi impegni importanti, oltre ai tornei con la società, saranno i campionati italiani assoluti in autunno.

“Sarà il mio ultimo campionato da Under 17, il prossimo anno salgo di categoria e spero di fare bene” conclude Sofia.

Intanto lo scorso week end, nel 3° Torneo Grand Prix di Malles (BZ), buone performance dell’Alba Shuttle, che ha ottenuto ben 6 medaglie, con Faizan Aslan argento nel singolo maschile e bronzo nel doppio, Ilaria Fornaciari, argento nel doppio femminile e nel misto Under17, Federico Cagnasso bronzo nel doppio misto Under 17 e Pietro Ronco argento nel doppio maschile Under 13.