Valdieri: oggi, 110 anni fa, nasceva la Banca Nazionale del Lavoro

la lettera inviata alla nostra redazione dal sindaco di Valdieri Giulio Giordana e dal suo predecessore Agostino Forneris.



Egregio direttore,

come appassionati alle vicende storiche di Valdieri vogliamo ricordare pubblicamente che oggi (15 agosto) ricorrono 110 anni dell’atto costitutivo della Banca Nazionale del Lavoro, firmato nel 1913 dal re Vittorio Emanuele III nel Palazzo comunale di Valdieri, con Regio Decreto n. 1.140.



Ricordiamo altresì che nel settantesimo anniversario, il 15 agosto 1983, l’allora Amministrazione comunale di Valdieri celebrò l’evento con iniziative a cui presero parte numerose autorità, fra le quali l’allora presidente della BNL prof. Nerio Nesi. Al fine di confermare l’impegno a ricordare il luogo della fondazione della Banca, il prof. Nesi si impegnò ad erogare un contributo di 100 milioni di lire a favore del Comune di Valdieri per la realizzazione di un’opera pubblica a memoria di tale evento.



L’Amministrazione comunale si attivò subito per acquisire l’area “ex pineta Reale di Sant’Anna di Valdieri” al fine di farne un’area pubblica attrezzata per manifestazioni varie. Però, non si raggiunse un bonario accordo con il privato proprietario dell’area; si attivò quindi la pratica di esproprio che richiese alcuni anni di iter amministrativo per l’acquisizione. Quando il Comune di Valdieri divenne proprietario dell’area ex pineta reale, purtroppo arrivò la desolante, laconica comunicazione da parte del nuovo presidente della BNL Giampiero Cantoni, nella quale si comunicò che il contributo “in allora concesso, nel settantesimo anniversario di fondazione, si intendeva caducato”. Sono cose che succedono spesso per la provincia di Cuneo.



Comunque, a memoria del settantesimo anniversario resta sotto il porticato del Palazzo comunale di Valdieri, la lapide commemorativa che così ricorda: “In questo Comune il 15 agosto 1913 venne firmato da Vittorio Emanuele III l’atto costitutivo della Banca Nazionale del Lavoro sorta su ispirazione di Luigi Luzzati e per iniziativa congiunta di Giovanni Giolitti e Francesco Saverio Nitti.. Nel settantesimo anniversario della sua fondazione, che la vide protagonista dei primi sviluppi del movimento cooperativo, la Banca Nazionale del Lavoro riconferma il suo impegno a favore dell’attività produttiva al servizio del Paese nella linea tracciata dalla idealità riformatrice dei suoi fondatori”.



Quanti eventi di rilievo sono passati per il paese di Valdieri. I suoi cittadini devono essere memori e fieri della loro storia.