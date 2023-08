A Busca partono i corsi per diventare volontari della Croce Rossa

Lunedì 11 settembre alle ore 20,30 presso la Croce Rossa di Busca in Corso Romita 52 si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa.



Il corso prevede due incontri serali settimanali e sarà diviso in tre parti: la prima per imparare le manovre di primo soccorso ed entrare a far parte della Croce Rossa, la seconda in cui si imparerà ad utilizzare il defibrillatore e verrà data la possibilità di fare i trasporti ordinari mentre la terza parte del corso riguarda l'emergenza in ambulanza.