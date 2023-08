Barolo tra i borghi più belli d'Italia. "Un punto di partenza, ma non dimentichiamo le nostre qualità"

"Questo riconoscimento ci onora, ma per noi deve rappresentare un punto di partenza e non un punto di arrivo". Il sindaco di Barolo Renata Bianco commenta con soddisfazione l'entrata del comune tra i "borghi più belli d'Italia". In Piemonte sono venti i borghi insigniti di questo riconoscimento, sette dei quali si trovano in provincia di Cuneo: Guarene, Monforte d’Alba, Neive, Chianale, Garessio, Ostana e ora, appunto, Barolo.

In un momento in cui i flussi turistici in Langhe, Roero, Monferrato sono in continuo aumento, più 12% di arrivi rispetto all'anno scorso, la sfida è quella di essere accoglienti senza snaturarsi. Prosegue il primo cittadino: "Da anni ci stiamo impegnando e attrezzando per mantenere i nostri standard e per dare la possibilità a più turisti possibili di scoprire i nostri territori. Dobbiamo continuare a puntare sull'eccellenza, sull'ospitalità che si protrae nel tempo, senza cadere nella tentazione del turismo del mordi e fuggi".

Una considerazione la merita anche il binomio paesaggio e turisti. "Il nostro territorio, Patrimonio dell'Unesco, è unico, per questo va salvaguardato. Basti pensare alle nostre vigne, che sono anche sito e strumento di lavoro. Risulta fondamentale mantenere un equilibrio fra due anime, la tutela del paesaggio e le esigenze del turismo", conclude il sindaco Bianco.