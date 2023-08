Il Forte di Ceva “assaltato” da visitatori provenienti da Piemonte, Liguria e Francia: oltre 160 presenze in un giorno

È proprio il caso di dirlo: va davvero forte il Forte di Ceva.



In una sola giornata - domenica 13 agosto - sono state oltre 160 le persone che lo hanno visitato, quasi esclusivamente utilizzando la guida che ne ha fatto scoprire storia, segreti e bellezze.



Per il mese di agosto, visto il successo già ottenuto durante le visite organizzate nel periodo precedente, l’orario è stato prolungato e lo sarà ancora nei prossimi appuntamenti di questo mese: domani, martedì 15 e poi domenica 20 e domenica 27, nei seguenti orari: 10/12 e 15/19.



Oltre al Forte, Ceva - cittadina incastonata tra il blu del mare della Liguria e il verde elle colline Unesco di Langa - ha molto altro da offrire ai visitatori e ai turisti: nelle stesse domeniche di apertura del Forte -13,20 e 27 agosto ed anche nel giorno di Ferragosto, in cui sono presenti numerosissimi visitatori del celebre mercatino dell’antiquariato - alle ore 15 si parte dalla piazza del Comune per il giro della città :piazza Vittorio Emanuel II, via Marenco, Duomo, teatro, giardini del castello, torre Porta Tanaro, Campanone e Complesso Cappuccini.



Le visite proseguiranno anche nel mese di settembre e in occasione della Mostra del Fungo si svolgeranno anche nella giornata di sabato. Al mattino i negozi saranno aperti per chi volesse approfittare per fare shopping, magari acquistando i prodotti tipici del territorio.



L’iniziativa delle visite guidate ha potuto realizzarsi grazie ad un lavoro puntuale e costante dell’Amministrazione comunale e la collaborazione con l’associazione Ceva nella storia che ha messo a disposizione i suoi volontari per accompagnare residenti e turisti alla scoperta dei Beni Culturali e delle suggestioni del centro cebano. Un grazie sentito anche al Gruppo Micologico e un ringraziamento particolare è poi dovuto alla marchesa Paola Pallavicino per la sua disponibilità.



“Attraverso un lavoro lungo, tenace e complesso e alla collaborazione di un team preparato e motivato, siamo riusciti a ridare alla nostra città un angolo magico affascinante, ricco di storia e spiritualità”, sottolinea soddisfatto il vicesindaco Lorenzo Alliani.



“Ceva dimostra sempre di più di essere una cittadina viva, dinamica e con una gamma di proposte ed iniziative tali, da soddisfare residenti, visitatori e turisti - sottolinea l’assessore Isabella Avoledo -. Lo si può notare dal grande successo delle nostre manifestazioni, che hanno sempre registrato presenze con numeri da capogiro. Domani - martedì 15 agosto - ci aspetta il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato, in attesa di un settembre cebano veramente al top”.