Paesana, Patronale di San Bernardo senza giostre: ora è ufficiale

“Ciao, volevo solo avvisarti che abbiamo preso la decisione di non venire a Paesana per la Festa di San Bernardo. E non perché siamo impegnati da un’altra parte. Semplicemente terremo fermo il nostro spettacolo viaggiante per una settimana”.

Il messaggio whatsapp di uno dei giostrai storici, uno dei più radicati sul territorio e di conseguenza una dei più benvoluti dalla gente del paese, arriva poco prima delle 14 di domenica 13 agosto scorso.

Ha l’effetto di una sciabolata, ma non arriva a sorpresa. Rispetto al giorno in cui da queste colonne avevamo paventato l’ipotesi, le speranze di un ripensamento - con il passare dei giorni - erano andate sempre più affievolendosi. Ora c’è l’ufficialità.

Da venerdì 18 a lunedì 21, per la prima volta nella storia del paese, le piazze di Borgo Santa Maria rimarranno desolatamente vuote, senza traccia alcuna anche del più piccolo ed insignificante spettacolo viaggiante. Poche categorie sono compatte come quella dei giostrai. Anche nella protesta.

Dire che il paese se ne farà una ragione, è offensivo. Nei confronti del paese prima di tutto. E, subito dopo in quelli dei giostrai che da sempre le affollavano (nonostante qualche esercizio commerciale avesse fatto di tutto per costringerli a cambiare piazza per non esserne “disturbato”) ovviamente per lavorare e guadagnare, ma anche per portare divertimento ed allegria, soprattutto ai più piccini, pur se non solo.

Una decisione clamorosa, quella dei giostrai, che ha nell’ormai conclamata scarsa appetibilità di una piazza cui Paesana, un tempo, affidava il compito di sancire la fine delle vacanze estive, la sua causa portante. Se a questo si aggiunge il caro-carburanti per le lunghe trasferte, la tassa di occupazione del suolo pubblico (per un periodo più lungo di quello della Patronale) sulla quale non si trova un punto d’incontro, magari forfettario (nessuno tra i giostrai ne contesta l’applicazione, ma che si vorrebbe comprensiva dell’allacciamento all’acqua potabile, il caro-gettone che costringe le famiglie a tagliare di almeno 2 sere su 4 la loro presenza in piazza ed il sempre minore feeling che i giostrai (parliamo sempre di quelli storici) hanno con l’Amministrazione Comunale, che quest’anno sembra aver toccato e superati i minimi storici, ecco che il puzzle è davvero completo.

Un peccato. Davvero un peccato.