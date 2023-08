Uno spettacolo a Magliano Alfieri per ricordare Don Gianfranco Marengo

Una serie di eventi per ricordare Don Gianfranco Marengo, a lungo parroco di Magliano Alfieri e direttore della Caritas Diocesi D'Alba e per fare qualcosa di concreto nel suo nome. "L’obiettivo è quello di raccogliere più fondi possibili per dare, da un lato, un aiuto concreto al Centro di prima accoglienza albese attraverso tutto ciò che possa servire e, dall’altro, per fornire una testimonianza della carità, valore su cui don Gianfranco ha basato tutta la sua vita", spiegano gli organizzatori della sottoscrizione.

L'evento clou sarà uno spettacolo teatrale, organizzato per venerdì 22 settembre alle ore 21 presso il Salone Polifunzionale di frazione Sant'Antonio, a Magliano Alfieri, in collaborazione con Il nostro teatro di Sinio (ingresso a offerta libera).

Prima ancora dello spettacolo teatrale le comunità parrocchiali e il comune di Magliano Alfieri, domenica 10 settembre, ricorderanno don Gianfranco Marengo, don Guido Davico e il collaboratore parrocchiale don Lorenzo Costamagna con una Messa e un pranzo comunitario condiviso. Per chi volesse partecipare alla sottoscrizione è possibile effettuare un bonifico diretto a Caritas Vicaria della Langa (causale “per ricordare don Gianfranco”): IBAN IT49O0853027220000000254734.

I soldi raccolti saranno utilizzati a favore del Centro di prima accoglienza albese della Caritas Diocesi di Alba di via Pola.