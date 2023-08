Vernante, un "disegno” per il compianto Michele Pellegrino ai Fuochi dell'Assunta

“Vernante saprà essere comunità e dare conforto”. Così il sindaco Gian Piero Dalmasso aveva commentato addolorato la notizia della morte del compaesano Michele Pellegrino, finanziere di 37 anni. Faceva parte del gruppo SAGF soccorso alpino della Finanza, e il 15 giugno di quest'anno, è mancato per un tragico incidente sulle montagne di Ventimiglia, insieme a due colleghi finanzieri.

Ecco che la comunità di Vernante ricorderà il compianto Michele Pellegrino, proprio nel giorno della festa più importante del paese, nella notte dei fuochi dell'Assunta, questa sera, 14 agosto a partire dalle 21.

Sarà la squadra della "Roccia del Furnel" che opera su uno dei punti più alti e panoramici del paese a creare un “disegno” per commemorarne la memoria.

Michele Pellegrino era amico di tutti in paese. Ci aveva detto ancora il primo cittadino: "Lui era un sole. Era legatissimo al paese, sempre sorridente, allegro. Incontrarlo ti metteva di buon umore. Non sono parole di circostanza, la morte di Michele è una perdita enorme per il paese e per la comunità. Qui gli volevamo bene tutti".