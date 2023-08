Fango e detriti su Bardonecchia, maltempo in Val di Susa: operatori di Cuneo in supporto a Torino [VIDEO]

Notte di lavoro per i soccorritori impegnati in alta Val di Susa dopo i danni causati dal maltempo. Come riportano i colleghi di Torino Oggi un vero e proprio tsunami di fango e detriti ha sconvolto la serata di domenica 13 agosto nel comune di Bardonecchia.

Una frana staccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio a causa del maltempo, avrebbe infatti fatto esondare il rio Merdovine, il torrente che divide in due il Paese, portando fango sulle strade e danneggiando i ponti che si trovano in diversi punti dalla città (dalla Stazione al Comune fino al Borgo Vecchio).





Il fronte tempolaresco accentuato ha coinvolto anche i territori limitrofi e ha visto l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale torinese.

In supporto sono intervenuti due operatori dei vigili del fuoco provenienti da Cuneo i quali hanno gestito nella notte circa 25 chiamate di interventi provenienti da Torino e dintorni.