Chi sono gli influencer più ricchi? 5 esempi da sottolineare

Come misurare la ricchezza di un influencer nel 2023? Beh, sicuramente può aiutarci dare un occhio a quanto riescono a guadagnare per ognuna delle loro sponsorizzazioni social, per un "semplice" post che invece vale decine di migliaia di euro di entrate. Una logica diventata premiante e figlia di un sistema che ormai si fonda - tra le altre cose - sulla pervasività delle connessioni e delle reti internet in tutto il mondo. Ma poi, una volta sbarcati sui social, quali sono i profili che in Italia riescono più di ogni altro a monetizzare: questi i dati di qualche mese fa relativi al traffico Instagram, con una vincitrice abbastanza scontata e una top-5 costellata di nomi molto conosciuti dagli internauti.

Giulia De Lellis: 17.300 dollari per un post su Instagram

La giovane influencer ha conquistato tutti nel suo ruolo di conduttrice e non solo: la De Lellis è diventata famosa dopo essere stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, avendo una romantica storia d’amore con Andrea Damante che non ha avuto l’epilogo che tutti speravano. Da sempre appassionata di moda, ha sempre stupito tutti con i suoi outfit appariscenti ed eleganti. Tuttavia prima di divenire un’influencer famosa faceva un altro mestiere, lavorando come commessa e non potendo neanche immaginare di raggiungere cifre così esorbitanti soltanto grazie a un post sui social.

Mariano di Vaio: 22.000 dollari per un post su Instagram

Mariano Di Vaio è il blogger italiano più famoso del mondo. Più o meno l'equivalente al maschile di Chiara Ferragni, di cui è anche grande amico. Modello, artista e soprattutto un volto irrinunciabile per qualsiasi marchio o brand di alta moda e non solo: Di Vaio è riuscito a diventare l’influencer dei modelli, mostrando di saper catalizzare su di sé l’attenzione in maniera ben diversa e portando così i suoi numeri a lievitare ben più di altri (anche perché è stato tra i primi a partire), mettendo in piedi nel corso degli anni un vero e proprio impero.

Gianluca Vacchi: 69.500 dollari per un post su Instagram

Suo padre, alla fine degli anni sessanta, ha fondato la IMA (Industria Macchine Automatiche S.P.A.) una multinazionale che vale più di 20 miliardi di dollari. Quello è diventato il trampolino di lancio ideale per raccontare una vita fatta di sfarzo, di lusso e di leggerezza - difficile non invidiarlo, vista la base di partenza: Gianluca Vacchi è così diventato un influencer ballerino e non solo, restando ormai da tempo sulla cresta dell’onda nonostante a differenza dei suoi “avversari” social la sua carta d’identità racconti come per lui gli anni trascorsi siano un bel po’.

Khaby Lame: 81.000 dollari per un post su Instagram

Il ragazzo ha avuto un passato lavorativo un po’ travagliato. Quando era un po’ più giovane, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a fare tanti lavori diversi per aiutare la sua famiglia: “Ho fatto il cameriere, il lavapiatti, il muratore, l’aiuto-cuoco, il lavavetri. Durante la quarantena, dopo aver fatto mesi e mesi di cassa integrazione, il capo mi ha guardato in faccia e mi ha detto “Stai a casa”, e da lì in qualche modo è partita la mia fortuna”. Infatti proprio durante il periodo di lockdown ha avuto una vera e propria esplosione social che gli ha letteralmente cambiato la vita, oltre che il conto in banca.

Chiara Ferragni: 82.100 dollari per un post su Instagram

Diavoletta87 era il nome con cui Chiara Ferragni si presentava online prima di aprire il suo blog di successo, The Blonde Salad, e di diventare una figura dominante del mondo digitale. Era un’epoca in cui i social network come Facebook, Twitter e Instagram ancora non esistevano, e Chiara si muoveva tra vari profili su piattaforme come il blog di Milano DuePuntoZero, e su Netlog, cercando di affermare la sua presenza virtuale. Proprio grazie a questo piccolo successo iniziale, Chiara decise di espandere la sua presenza online aprendo un altro spazio su Altervista, chiamato “Il Sito Ufficiale di Diavoletta87“. Questa nuova pagina rappresentò un passo importante nel suo percorso, consentendole di condividere ancora più contenuti con i suoi fan e di consolidare la sua presenza web fino ad arrivare alla sua affermazione odierna, che la porta a essere la regina degli incassi dopo tanti anni di onorata carriera.