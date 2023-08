Il golpe in Niger mette a rischio la sicurezza energetica di Europa e USA

Ciò che sta accadendo oggi in Niger potrebbe avere serie ripercussioni sulla sicurezza energetica dell’Europa e degli Stati Uniti. Non sarebbe un effetto immediato, ma a medio termine, eppure già oggi i motivi di preoccupazione stanno spingendo Parigi e Washington a valutare l’opzione militare per ristabilire lo status quo nigerino.

La fazione che ha preso il potere a Niamey vuole mettere fine alla condizione di sfruttamento con cui le potenze occidentali approfittano delle sue materie prime. Si vocifera addirittura di un bando alle esportazioni.

Come riporta il sito Strumenti Politici, il Niger produce una quota notevole di oro e di uranio ed è un tratto importante del futuro gasdotto che arriverebbe fino in Algeria e poi in Spagna e in Italia. Paesi come Russia e Cina, che hanno essi stessi le materie prime, non sono preoccupati da questi sviluppi. USA e UE invece sì. Per il prossimo inverno Bruxelles ha già sanzionato il gas russo, contando su fornitori alternativi. Che succede se dall’Africa il gas arrivasse meno di quanto previsto? Parigi e Washington hanno grande bisogno di uranio per le proprie centrali nucleari.

La prima in particolare è il cliente numero uno del Niger. Senza quell’uranio, la loro condizione peggiora moltissimo pure rispetto all’altro fornitore, la Russia. In questo momento storico, ogni minima variazione del potenziale energetico ed economico di un Paese può determinare ribaltamenti sullo scacchiere mondiale. Molti, anche in Africa, sono tentati di passare dalla parte dei BRICS, lasciando così a bocca asciutta il blocco euroatlantico. Ma gli USA non possono permettere che i loro fornitori africani cambino atteggiamento, e nemmeno la Francia.

Questi due Paesi tengono migliaia di soldati sul territorio del Niger e non escludono un’azione militare diretta per “ristabilire la democrazia”.