A Lagnasco concerto “Favole al Cinema” omaggio a Federico Fellini e Nino Rota nella corte dei Castelli di Lagnasco

“Favole al Cinema” è il titolo del concerto che si terrà nella corte dei Castelli di Lagnasco, domenica 20 agosto, alle 21,30, organizzato da Antidogma Musica nell’ambito della rassegna “D’Acord”, promossa e organizzata da Comune di Lagnasco, Pro Loco, e l’associazione Riapriamo i Castelli, per celebrare la loro riapertura.



Il concerto, con proiezioni di spezzoni di film, è un omaggio al cinema di Federico Fellini attraverso le immagini oniriche e le musiche di Nino Rota, che ne ha firmato le colonne sonore.



Si esibiranno Giuseppe Nova al flauto, Andrea Bertino al violino e Giorgio Boffa al contrabbasso. Fellini era affascinato dall’incantevole “atmosfera magica” che sprigionava la musica di Nino Rota, tra i due ci fu fin da subito un’intesa eccezionale saldata in una profonda ammirazione e stima.

All’inizio della collaborazione con Federico Fellini, Nino Rota era nel pieno di una celebrata carriera accademica, e l’idea di accompagnare la filmografia non era nei suoi obiettivi, ma appena conosciuto il grande regista italiano, cambiò radicalmente idea e capì che assieme avrebbero potuto creare delle meraviglie artistiche.



Si susseguiranno nel concerto le emozioni rievocate dai film che hanno segnato la storia cinematografica del ‘900, come La Strada, Amarcord, I Vitelloni, Le notti di Cabiria, I clown, La dolce vita, Giulietta degli spiriti, 8 e ½, con la presenza ricorrente del mondo circense, che per il regista significava l’irruzione del fantastico nella ripetitività del quotidiano di una provincia, e incarnava gli aneliti, almeno nell’immaginazione, della fuga.



Durante il concerto sullo schermo scorreranno le sequenze indimenticabili di ogni film in un emozionante montaggio cinematografico realizzato da Alba Film Festival.



Le sonorità raffinate e graffianti del flauto di Giuseppe Nova e degli archi di Andrea Bertino e Giorgio Boffa sapranno coinvolgere il pubblico in un viaggio onirico e coinvolgente.