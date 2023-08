A Roata Chiusani la “Festa Patronale San Bernardo”

Di seguito il programma della “Festa Patronale San Bernardo” di Roata Chiusani in programma dal 18 al 22 agosto.



VENERDI 18 AGOSTO



Dalle ore 18:00 Spritz, bollicine e appetitosi stuzzichini per dare inizio ai festeggiamenti patronali.

Ore 19:00 Pizza no stop.

Cottura con forno a legna. Anche da asporto.

Ore 20:30 Paella (piatto a base di riso, verdure, carne e pesce.) Su prenotazione!

Menù: Antipasti, Paella, formaggio, pane e dolce € 20

Ore 22: Serata disco!

Special Guest: Roberto Molinaro

Vocalist Danilo El Paris

Dj Elia



SABATO 19 AGOSTO

Ore 14:30 Animazione per bambini in compagnia di Flavio Pittavino.

Palloncini modellabili, giochi di gruppo, merenda per bambini e

a seguire spettacolo bolle giganti e sputafuoco!!!

Ore 15:00 Sfida a bocce Petanque per frazionisti ed ex frazionisti.

Dalle ore 16

Prima Edizione della 12 ore (o quasi)

Torneo di pallavolo presso il campo sportivo con Dj HEAD e TONY

Ore 18:00 Aperitivi

Ore 19:00: Pizza no stop!

Cottura con forno a legna. Anche da asporto!

Ore 20:30 Cena con il polletto (1/2 polletto con patate o Salsiccia con patate) a 10 euro.Su prenotazione!

Ore 21:00 Special guest: Marco Marzi e Marco Skarica

Summer Tour 2023.



DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 10:30 Messa Solenne in Onore di “San Bernardo Abate"

Seguirà la processione accompagnata dalla Banda Musicale di Villafalletto.

Ore 15:00 “Le Olimpiadi di Roata Chiusani per piccoli campioni” giochi per bambini e ragazzi con gli animatori ACR.

Ore 17:00 Canta Roata 2023

Per info: Elisa 331/2362402 - Martina 346/6710912- Marta 340/6541998

Ore 18:00 "Radunando" Raduno Statico di Auto, Moto e Ape, off-road presso il Campo Sportivo.

Per info: Gabriele 393.1289655 e Alessia 344.4387435

Ore 18:00 Aperitivi

Ore 19:00 Pizza no stop!

Cottura con forno a legna. Anche da asporto!

Ore 21:00 Serata di gioco con DR.WHY quiz

Domande pazze e simpatiche sorprese per chi vince!!!

A seguire si balla con Dj Ope



LUNEDI’ 21 AGOSTO

Ore 18:00 Aperitivi

Ore 19:30 Cena con Polenta e spezzatino €6 Su prenotazione!

(I biglietti consegnati con la colletta del paese servono solo per l’asporto)

Ore 21:30 tutti in pista con i Dj Head & Tony



MARTEDI’ 22 AGOSTO

Ore 18:00 Aperitivi!

Ore 19:00 Pizza no stop!

Cottura con forno a legna. Anche da asporto!

Ore 21:00 “Festa Latina con Carla Rueda Cubana!!

Durante la serata estrazione della lotteria e poi… la festa continua in musica e balli!!!

Tutte le cene dovranno essere prenotate entro mercoledì 17 agosto presso:

L’Aquilone di Parola Marisa (392.3098814)

La Bottega del Paese (0171.718108)

Oreste (333.5780076)

Mario (347.8836505)



****

Tutte le sere servizio bar, cucina fast food, cene e ballo al coperto!!!

Si declina ogni responsabilità a cose o persone prima, dopo e durante la manifestazione.

E' vietata l'introduzione di bottiglie in vetro nell'area perimetrale della piazza!