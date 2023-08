Apertura staordinaria a Ferragosto per i musei di Robilante

I Musei di Robilante, in occasione del Ferragosto, effettueranno un’apertura straordinaria, per permettere ai molti turisti presenti in Valle Vermenagna e non di conoscere le peculiarità di queste due piccole realtà museali.

Dopo quella di domenica 13 agosto il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione saranno aperti anche il 15 agosto (dalle 10:00-12:00).

Si potrà effettuare un viaggio tra le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure scoprire come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Oppure consultare: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).