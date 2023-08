Domani a Paesana, il Concerto di Ferragosto in diretta Rai

Dunque domani, martedì 15 agosto, Bric Lombatera di Paesana - quasi certa la presenza del Governatore del Piemonte Alberto Cirio - ospiterà l’evento clou dell’estate della Granda: il Concerto di Ferragosto dell’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo che aprirà l’evento alle 12,45 suonando le note del "Nabucco" di Giuseppe Verdi.

Lo seguiremo da vicino, con tante immagini, ma per intanto contiamo di fare cosa gradita ed utile nel ricordare a tutti le tante informazioni riservate a quanti vorranno assistere i ed a quanti invece dovranno conviverci loro malgrado, nella fattispecie ai paesanesi.

CHIUSURA STRADE

LA chiusura della Provinciale 26, obbligherà a ricorrere ad un "percorso obbligato" per chi arriverà da Sanfront/Saluzzo. Il flusso di traffico in arrivo a Paesana verrà convogliato interamente nel concentrico, più precisamente lungo Via Nazionale, Via Roma, Via Po e Piazza Vittorio Veneto.

Una volta giunti in Piazza Vittorio Veneto, coloro che desiderano recarsi al Concerto di Ferragosto verranno indirizzati in Via Monviso, mentre chi vorrà prendere altre direzioni (come l’Alta Valle Po) verrà dirottato su Via Agliasco e successivamente sulla strada provinciale 27, "circonvallazione nord" del paese.

Via Monviso, dalle 6 alle 20 del 15 agosto, diventerà a senso unico "in salita": sarà infatti percorribile dall’intersezione con Via Reinaud in direzione monte, verso l’intersezione con la Provinciale 27. Le auto di chi vorrà assistere al Concerto, una volta imboccata Via Monviso, verranno convogliate nelle grandi aree parcheggio messe a disposizione per l’evento è che elencheremo più avanti. Tutte le modifiche alla viabilità saranno ampiamente segnalate, così come i percorsi dedicati ai partecipanti all’evento. Il 15 agosto, sarà comunque indispensabile seguire le indicazioni degli operatori di Polizia locale e Protezione civile, che saranno dislocati in tutti i punti strategici.

Saranno inoltre chiuse al traffico - dalle 6 alle 20 - Via Erasca, Via Santa Croce, Via Bertaina e Piazza Piave. Via Pratoguglielmo, onde permettere l’allestimento delle aree di carico delle navette, sarà già chiusa a partire dalle ore 7 del 14 agosto sino alle ore 20 del 15 agosto.

Le strade provinciali che conducono prima al Trincerone e poi a Pian Munè saranno chiuse al traffico (compresi pedoni e biciclette) dalla serata del 14 agosto sino a fine evento.

L'unico modo per poter percorrere i tratti di strada provinciale è utilizzare il comodo servizio navetta, gestito dal Consorzio GrandaBus che - grazie ad una fattiva e ormai collaudata collaborazione - metterà a disposizione una flotta di 35 autobus, che a ciclo continuo percorreranno la tratta dal concentrico di Paesana sino al sito del concerto per il trasporto degli spettatori.

Le prime corse delle navette partiranno alle 7, dalla zona di carico prevista in Via Pratogugliemo, nell'area a fianco della chiesa Confraternita di Santa Croce. L'ultima corsa è invece prevista per le ore 18.30.

I PARCHEGGI

Per coloro che giungeranno in paese, saranno messe a disposizione ampie aree parcheggio lungo la Strada Provinciale 26, la Strada Provinciale 27 e nel concentrico di Paesana (campo sportivo parrocchiale di Santa Maria e lungo Via Allemagna). Si ricorda che per usufruire delle aree parcheggio dedicate per l’evento sarà richiesto un contributo di 2 euro a veicolo.

I parcheggi saranno segnalati, tuttavia chi giunge in paese dovrà seguire un percorso obbligato lungo le vie del concentrico. Tutti i parcheggi saranno contraddistinti da una sigla alfanumerica, che renderà identificabile con immediatezza il settore parcheggio, specialmente in caso di emergenza o di richieste di soccorso al numero unico per le emergenze 112. Occorrerà prestare massima attenzione ai divieti di sosta in vigore sia il giorno dell’evento, che nelle giornate precedenti.

Il Piazzale in località Trincerone (chilometrica 3+850): sarà interdetto alla sosta dalle ore 6 del 9 agosto alle ore 24 del 16 agosto.

Lo spiazzo a monte della località Trincerone (chilometrica 4+025): sarà interdetto alla sosta dalle ore 8 del 13 agosto alle ore 20 del 15 agosto. Il Piazzale in località Pian Munè: sarà interdetto alla sosta dalle ore 18 del 14 agosto alle ore 20 del 15 agosto.

Lungo le strade provinciali per Pian Munè (Provinciali 269 e 331) sarà in vigore il divieto di sosta, su ambo i lati, dalle ore 22 del 14 agosto sino alle ore 20 del 15 agosto. Piazza Piave: sarà interdetta alla sosta dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Erasca: sarà interdetta alla sosta (ambo i lati) dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Bertaina: sarà interdetta alla sosta (ambo i lati) dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Roma (solo stalli di sosta di fronte al numero civico 25): sarà interdetta alla sosta dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Per tutti i divieti di sosta è stata prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata.

I BIGLIETTI PER LA NAVETTA



I biglietti si possono acquistare online, sul portale dedicato https://moeves.it/paesana2023/, al costo di 8 euro a persona (andata/ritorno). Ci sarà poi anche la possibilità di fare il biglietto in loco, il 15 agosto, dalle casse che verranno predisposte nella zona delle partenze, al costo di 10 euro a persona (andata/ritorno). Il biglietto online velocizzerà i tempi di accesso al servizio. Sulle navette potranno viaggiare anche i cani (che dovranno essere provvisti di museruola).

Animali e bambini al di sotto di un metro di altezza viaggeranno gratuitamente.

ACCEDI AL PORTALE PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLA NAVETTA

Sul campo saranno impiegati 10 agenti di Polizia Municipale e ben 100 volontari.