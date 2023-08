In tanti alle prove del “Concerto di Ferragosto” di Paesana

A due ore dall’inizio delle prove dell’Orchesta Bartolomeo Bruni in vista del “Concerto di Ferragosto” erano già in circa 300 gli appassionati saliti ai 1.350 dell’ampia conca di Bric Lombatera.

Giovani, meno giovani, chi con in bastoncini e chi con lo zaino sulle spalle, affardellato di bevande e generi alimentari, per consumare un frugale pasto nel silenzio incantato di questo posto che si trova nel territorio di Paesana, oggi ritto dalla magia delle note musicali dell’orchestra. Tra i presenti anche il presidente della Provincia Luca Robaldo, i consiglieri provinciali Silvano Dovetta e Pietro Danna, oltre al vicesindaco di Paesana Marco Margaria e all'ex sindaco Mario Anselmo, oggi presidente della Fondazione CRSaluzzo.

Ricordiamo che l'evento è in programma alle 12.45 di domani, martedì 15 agosto.

A ieri sera alle 18 erano 1.600 i posti prenotati a bordo dei mezzi navetta della Granda Bus. Per rimanere nel campo delle cifre saranno quasi 35mila i metri quadri a disposizione per far parcheggiare le auto.