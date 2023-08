Nel Roero si festeggia il Ferragosto con sagre, cene e cerimonie religiose

Un po’ dappertutto in provincia a ridosso del Ferragosto ci sono sagre e feste di paese e il Roero non fa eccezione.

Segnaliamo ad esempio che comincia stasera a Vezza d’Alba la 'Festa ed San Roc' con la Cena Borghigiana alle ore 20 in Piazza San Bernardo.

Menu comprensivo di acqua e vino a 25 € a persona. Per prenotare 3332176049 –3391099510–3336680663.

Seguirà mercoledì 16 la SS Messa con processione alle ore 18 e a seguire rinfresco e lotteria.

A Montà, presso il Bosco dell’Ochetta sulla strada per Pralormo, martedì 15 sarà possibile farsi la Grigliata di Ferragosto, avendo a disposizione i barbecue. Per chi non vuole cucinare è possibile acquistare un cestino pic nic. Per prenotazioni telefonare a Sabrina 3491544865.

A Guarene è fissato per mercoledì 16 alle ore 9.30 il raduno in piazza Roma di animali, auto, moto, trattori, con successiva sfilata verso la cappella votiva di san Rocco per la benedizione solenne. Nell’occasione si potrà acquistare il delizioso pane “Caritone”, o Caritun, realizzato dallo chef Davide Odore nel rispetto della ricetta originale. Il ricavato sarà devoluto alla cappella di San Rocco.

Sabato 18 comincerà anche l’'8° Sagra della Lumaca' a Govone, con un ricco calendario di appuntamenti gastronomici e musicali.