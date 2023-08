Un ricco calendario di eventi a Sant'Anna di Valdieri

Grande successo e partecipazione ieri sera per il coinvolgente spettacolo di Michele Tomatis, cantante e trasformista.



Ancora un’iniziativa ben riuscita della Pro loco di S. Anna e Terme di Valdieri che ha animato l’estate del piccolo paese della valle Gesso con proposte musicali, gastronomiche, sportive e culturali, tutte molto apprezzate e seguite.



Stasera si festeggerà la vigilia di Ferragosto con Serata Mojito e Dj.



Domenica 20 agosto si svolgerà la XXXIV festa dedicata alla Regina Elena di Savoia alle ore 11 mentre il FAI proporrà ‘In villeggiatura con i Savoia’ a partire dalle ore 14 con visite al Museo della Segale e percorsi nel paese, luogo di villeggiatura estiva della famiglia Reale.



L’ultimo weekend di agosto tornerà invece la ‘Festa della segale’ con proposte per vivere a fondo il territorio e la sua cultura organizzate dall'Ecomuseo della Segale e dal Parco Marittime, dal Comune e dalla Proloco con la partecipazione della comunità di S. Anna.



Si inizierà il 25 agosto con Veien ensema una serata al forno dell’Ecomuseo insieme alle persone di Sant’Anna, per ascoltare i racconti di come si viveva una volta e ascoltare la musica dell’organetto di Silvia Mattiauda.



Sabato 26 agosto si proporranno laboratori gratuiti per fare pane e biscotti e alle ore 21 il super concerto di Bistrò Dalfin.



Domenica 27 agosto continuerà la XXXII Festa della Segale con: passeggiata musicale, Mercatino di prodotti, tipici e artigianali, Tradizionale polentata a cura della Proloco, Sfilata in costume e musica, battitura della segale .Alle ore 16 insieme a Lhi Balòs.



Altre iniziative in preparazione anche per settembre.