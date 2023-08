Un Successo la Prima Edizione di "Correndo con la Croce Bianca" a Ceva

Grande partecipazione alla prima edizione di "Correndo con la Croce Bianca", svoltasi martedì sera a Ceva. Oltre 250 partecipanti hanno portato una carica di energia e un clima meraviglioso che ha reso gli organizzatori colmi di gioia.

L’evento non sarebbe stato possibile senza il sostegno di numerosi partner e volontari. La Croce Bianca di Ceva desidera esprimere la propria gratitudine a:

AVIS e la Uvex per il contributo, GSD Valtanaro per il supporto, Gone s.r.l. per aver offerto lo shampoo doccia run personalizzato, Crea.lì per il logo, Volontari A.N.A., Carabinieri, Polizia Locale e addetti comunali per l’assistenza, ai locali aderenti per i menù convenzionati, alle altre associazioni presenti, truccabimbi,dj Maurizio Giuliano e infine al Comune di Ceva per l’ospitalità e la collaborazione.

Un grazie speciale va al personale dipendente e volontario dell’associazione che, in questa occasione e ogni giorno, dedica il proprio tempo, le proprie energie e la propria professionalità a servizio della comunità.

L'associazione desidera inoltre esprimere la sua gratitudine alle tante magliette verdi che hanno animato le strade del centro cittadino, ciascuna con il suo passo, e che hanno contribuito a creare un'atmosfera leggera e straordinaria, incarnando lo spirito dell'evento e sostenendo le finalità dell'associazione.