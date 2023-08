Varazze, al Boma giovedì 17 agosto nuovo appuntamento settimanale con la rassegna jazz

Giovedì 17 agosto alle ore 20:00 arriva al Boma a Varazze, per l’appuntamento settimanale della rassegna jazz, "Happy Dinner, Academia Nuevo Tango".

Un trio composto da Dino Cerruti al contrabbasso, Riccardo Bianchi alla chitarra e Rodolfo Cervetto alla batteria che proporranno musiche di Astor Piazzolla in un'armonia che dona al tango delle contaminazioni jazz arricchendole di nuove sonorità.

"Ti aspettiamo qui, nella splendida cornice della Marina di Varazze, per goderti insieme a noi, nella nostra terrazza fronte mare, una cena alla carta o con menù degustazione. Per info e prenotazioni chiamaci allo 019 934530" dicono dal Boma, punto di riferimento ligure per la ristorazione e musica di qualità.