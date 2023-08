“Circuito Rosa dell’Assunta”, Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team) quarta a Treviso

Ottima prestazione della cuneese di Bra Irene Cagnazzo nella seconda edizione del “Circuito Rosa dell’Assunta”, gara nazionale riservata alla categoria donne open andata in scena sulle strade di Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La talentuosa portacolori del Racconigi Cycling Team, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano Donne Junior” di Pieve del Grappa (TV) e vicina al trionfo un paio di settimane fa al “Trofeo Prealpi in Rosa” di Tarzo (TV), si è giocata il successo di categoria in uno sprint ristretto tra una decina di atlete, cogliendo una prestigiosa quarta posizione.