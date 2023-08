Conferme e novità nello staff di Cuneo Granda Volley

Il nuovo progetto triennale di Cuneo Granda Volley, partito con la conferma di coach Massimo Bellano, ha portato a un rafforzamento dello staff tecnico con conferme importanti e volti nuovi.

Se lo scoutman e assistente allenatore Fabio Genre è all'ottava stagione in biancorosso, la stagione 23/24 è quella del ritorno a Cuneo di un cuneese doc come Emanuele Aime, che dopo una lunga serie di esperienze da scoutman e assistente allenatore a livello di club (Mondovì, Chieri, Chênois Genève Volleyball) e di Nazionale (Tunisia, Australia, Germania e Svizzera) al femminile e al maschile è pronto a ricoprire il ruolo di vice allenatore.

Lo staff tecnico si amplia inoltre con l'innesto di un altro cuneese, l'assistente allenatore Massimo Lamberti che, dopo un passato da giocatore, da allenatore ha vissuto esperienze nel maschile e nel femminile a Dronero, Fossano e Cervere.

La nuova team manager è un'altra cuneese, Elisabetta Marchisa, che rientra in società dopo l'esperienza da counselor nella stagione 18/19.

Per la quarta stagione consecutiva Giorgio Borghi sarà il preparatore atletico; a coadiuvarlo l'assistente Matteo Ellena. I fisioterapisti saranno ancora Francesco Zito e Andrea Reynaudo; nello staff medico conferme per il dottor Lucio Piovani (responsabile ortopedico) e la dottoressa Rosaria China (medico), mentre Corrado Biolè (medico sociale) e Ivan Magnano (podologo) sono le due new entry.

A curare l'alimentazione delle gatte sarà la dietista Michela Filippi, altro nuovo innesto.

MASSIMO BELLANO, COACH CUNEO GRANDA VOLLEY

«Sono molto soddisfatto dello staff che la società mi ha messo a disposizione. Passare da tre a quattro tecnici ci permetterà di operare meglio su tutti i fronti, da quello analitico, in cui lavoreremo per migliorare la qualità delle atlete, a quello tattico, sia sullo studio della nostra squadra, sia su quello della squadra avversaria. Questo ampliamento ci permetterà di essere più competitivi anche nella fase dello scouting, quindi nella ricerca di talenti emergenti nelle serie giovanili italiani e nei campionati esteri, un aspetto al quale tenevamo molto e che speriamo diventi un nostro fiore all'occhiello. Anche nell'area medica siamo cresciuti molto e, come per lo staff tecnico, l'abbiamo fatto valorizzando professionalità del territorio, una direttrice che - sul lungo periodo - perseguiremo anche per la prima squadra. Ultimo ma non meno importante il coinvolgimento degli allenatori del settore giovanile, per creare nel tempo una filiera tecnica e un modus operandi condiviso che parta dalla prima squadra per estendersi a tutte le formazioni della Granda Volley Academy».

EMANUELE AIME, UN CUNEESE SULLA PANCHINA DI CUNEO

Emanuele Aime, classe 1989, una laurea in Storia, torna a Cuneo dopo averla lasciata nel 2016 da secondo allenatore della BreBanca S.Bernardo Cuneo (Serie B2 maschile). Da allora per lui numerose esperienze da scoutman e da assistente allenatore nel maschile e nel femminile a livello di club e di Nazionale, su tutte quella di Chieri, durata cinque stagioni, e quella con la Nazionale svizzera maschile, con la quale parteciperà in qualità di scoutman e assistente allenatore ai Campionati Europei in programma dal 28 agosto al 16 settembre in Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria e Israele. Nella passata stagione Aime è stato scoutman e assistente allenatore del Chênois Genève Volleyball in Svizzera, club con il quale ha conquistato la Coppa di Svizzera lo scorso 25 marzo. Adesso il ritorno a Cuneo, dove tutto ebbe inizio nel 2013 con i primi passi da scoutman nella Bre Banca Lannutti Cuneo allenata da Roberto Piazza, che raggiunse la finale di Champions League a Omsk in Russia. «Debuttare da vice allenatore, e farlo a Cuneo, ha un sapore particolare. Fare l'allenatore nella mia città, davanti a famiglia e amici, è il mio sogno da bambino: sono cresciuto in una famiglia in cui la pallavolo era di casa e ho respirato l'atmosfera del palazzetto fin da piccolo - racconta Aime -. Sono molto contento di poter lavorare con un allenatore come Massimo Bellano, che ho conosciuto grazie alle lezioni a distanza che tenne con grande generosità durante il primo lockdown».

IL RITORNO DI ELISABETTA MARCHISA

Elisabetta Marchisa, una laurea in Giurisprudenza, rientra in società dopo l'annata da counselor nella stagione 2018/2019, la prima di Cuneo Granda Volley nel massimo campionato, cui seguì la parentesi da team manager a Caserta. Adesso per Marchisa una nuova avventura nel ruolo, questa volta nella sua città. «Quando la nuova società mi ha contattata per espormi il progetto e chiedermi di farne parte non ho esitato un attimo. Rientrare nella sede di Via Bassignano, sono sincera, mi ha emozionata molto - spiega Marchisa -. Tornando ho trovato una realtà diversa, con qualche vecchio e caro amico affiancato da una compagine nuova che sta dimostrando una gran voglia di lavorare per raggiungere l’obiettivo comune. Non ho nessuna aspettativa, se non quella di dedicare anima e corpo alla mia società per renderle l’onore che merita. Considero questo un po’ come l’anno zero, che spero segnerà l’inizio di un cammino a lungo termine sempre più prolifico. Sono felice e grata di essere tornata in quella che ho sempre considerato 'casa': il primo amore non si scorda mai».

MASSIMO LAMBERTI, ASSISTENTE ALLENATORE CUNEO GRANDA VOLLEY

«Quando coach Bellano mi ha proposto di restare al termine del collegiale primaverile non ho avuto esitazioni. Dopo tanti anni di pallavolo provinciale e regionale, si avvera il sogno personale inseguito da anni di allenare nella massima categoria: l’obiettivo sarà quello di apprendere il più possibile da Bellano, un vero maestro di volley, e dal resto dello staff, e rendermi utile in ogni occasione. Il progetto societario è ambizioso e affascinante, i compagni di viaggio sono disponibili e determinati, io sono un agonista che odia perdere e si innamora della maglia che indossa».

STAFF CUNEO GRANDA VOLLEY 23/24