Enduro Mountain Bike, al via la quinta edizione del Trans Varaita Bike

Manca ormai pochissimo alla 5° edizione della Trans Varaita Bike, la gara di mountain bike che dal 2019 a oggi ha portato appassionati di mountain bike da tutto il mondo a scoprire la Val Varaita e i sui magnifici sentieri.

Una ricetta semplice e forse proprio per questo di successo: la Trans Varaita Bike propone una gara di enduro di più giorni con prove alla cieca in un contesto alpino favoloso. Ma a rendere speciale questo evento non è solo la gara: musica occitana, cibo locale, un’organizzazione attenta ai particolari, un clima di festa e amicizia. Tutto questo fa della Trans Varaita Bike un evento davvero unico nel panorama italiano.

Per la quinta edizione viene confermato il format di gara degli anni passati: nove prove speciali in discesa “alla cieca” per tutti (cioè senza la possibilità di provarle prima della gara) suddivise su quattro giornate di gara. Ogni giorno protagonista è un’area diversa della valle, per dar modo di conoscere la straordinaria varietà di ambienti, sentieri e panorami che la Val Varaita ha da offrire.

Andrea Margaria, organizzatore della Trans Varaita Bike insieme al fratello Nicolò e al supporto di tutta la famiglia: “Abbiamo ideato questa gara per far conoscere la Val Varaita agli amanti della mountain bike perché sappiamo come in altri territori gli eventi siano serviti da vetrina e abbiano favorito lo sviluppo di un movimento turistico legato alla pratica di questo sport. Che è esattamente ciò che vogliamo che succeda anche qui. Infatti Trans Varaita Bike è un progetto che non si ferma ai quattro giorni di gara e, con il nostro partner 4Guimp Travel, abbiamo creato proposte turistiche per vivere esperienza in mountain bike o in e-bike di più giorni con l’obiettivo di portare anche chi non è interessato a partecipare una gara a scoprire la nostra valle”.

Il programma di gara anche quest’anno prevede dunque quattro diverse location per ogni giornata. Si parte giovedì 24 agosto da Brossasco con la particolarità della prova in notturna, per spostarsi il secondo giorno in alta valle per una tappa in puro stile alpino, con il Monviso sullo sfondo. Il terzo giorno si scende in media valle per una giornata di carattere enduristico, per chiudere in bellezza domenica 27 con la giornata più cicloalpinistica delle quattro, caratterizzata da portage (tratti con bici in spalla o a spinta ) e ambiente molto selvaggio.

Il belga Olivier Bruwiere, che dopo gli ottimi risultati di inizio stagione torna per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha dichiarato: “Alla Trans Varaita non sembra di essere ad una gara, ma piuttosto in una delle migliori avventure in montagna tra amici. Grazie ai bellissimi sentieri e ai prodotti locali della valle, gli organizzatori ogni anno regalano a noi corridori quattro giorni indimenticabili di pedalate e divertimento”. Tra i favoriti di quest’anno ci sono anche il local Giorgio Cesano e Glenn Macarthur che ha appena concluso al 2° posto lo Stoneking Rally e fresco vincitore della Maxiavanlache di Cervinia.

In campo femminile, non potrà essere in partenza la vincitrice dello scorso anno Evelien Hofmann, che però ha voluto mandare un messaggio: “Per me che sono un appassionata di mountain bike, la Trans Varaita è stata l'evento perfetto per scoprire una nuova zona. I migliori sentieri selezionati da persone che hanno il mio stesso modo di vivere la mountain bike, godendo di una buona atmosfera tra i partecipanti durante la gara e i momenti conviviali dopo la gara, hanno reso l'esperienza indimenticabile nella splendida Val Varaita”. Tra le donne vedremo Louise Paulin, fortissima atleta svedese che da anni vive e lavora come guida a Finale Ligure, già campionessa del mondo Master nell’Enduro World Series.

Tra i partner, riconfermato anche nel 2023 il supporto di Cicli Mattio, di molti sponsor locali e di 4Guimp come main sponsor. Enrico Guala, titolare dell’azienda genovese: “Da appassionati di mountain bike e di montagna posso dire che la Val Varaita ci ha letteralmente stregati. L’evento ha già fatto molto per far scoprire questa realtà ancora poco conosciuta tra gli amanti di questo sport e sono certo che ancora molto si potrà fare in futuro, continuando a promuovere e a proporre questo territorio anche al di fuori del contesto agonistico. Gli ingredienti per una grande vacanza in bici ci sono tutti: tanti sentieri, panorami, accoglienza, panorami stupendi. In poche parole un territorio che vale assolutamente la pena visitare, soprattutto se accompagnati da guide locali che conoscono il territorio alla perfezione e sanno scegliere il meglio per chi vuole vivere una vera avventura alpina in bici”.