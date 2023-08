"Il medico ha sbagliato e io non ho controllato: dopo tre anni dovrò pagare la prestazione con tanto di mora"

Buongiorno gentile Redazione,

mi permetto di indirizzarvi questa mia email, in questo torrido Ferragosto che diventa ancor più "caliente" quando a rimetterci e il più delle volte in soldoni, è sempre il mutuato, monsù o madamin che esso sia, trattasi di Pantalon Piemonteis!

Alcuni giorni orsono ho ricevuto un sollecito di pagamento con tanto di mora per una prestazione specialistica non pagata.

Prendo il telefono mi informo di qua e di là in ambito ospedaliero, trovo una persona gentilissima su Savigliano che ha sottomano il mio dossier, la quale conviene con me che non vi è stato un errore da parte del mio medico curante, ma del medico specialista che ha trasformato il mio controllo in "prima visita".