Acqua da consumare dopo la bollitura anche a Villanova Mondovì

Dopo le segnalazioni da Mondovì, anche dal Comune di Villanova Mondovì arriva l'indicazione di consumare l'acqua del rubinetto solo dopo averla bollita, in quanto fuoriesce torbida.

Le vie interessate risultano essere via Eula, via Roccaforte, via Mondovì, via dei Giardini ma non si escludono eventi di torbidità elevata estemporanei in altre vie del Comune di Villanova Mondovì.

Tale situazione risulta essere conseguenza del 𝗺𝗮𝗹𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 che ha colpito l'Alta Valle Ellero nelle scorse ore, che ha causato numerosi disagi alla zona dei Dho (Roccaforte Mondovì).

𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮 sta lavorando per risolvere quanto prima le difficoltà