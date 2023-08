Dal prossimo 21 agosto si potrà visitare la tomba di Madre Elvira a Saluzzo

Sul sito della Comunità Cenacolo è stato pubblicato l'annuncio dell'apertura alle visite della tomba di Madre Elvira, che si trova nella cappella privata della Casa di Formazione della Comunità nella villa settecentesca, immersa nel verde, in via Pagno 115, dove ha abitato e, dove si è spenta.

"In seguito a numerose richieste che chiedono quando sia possibile passare per una preghiera sulla tomba di Madre Elvira, comunichiamo che le Suore, nella cui casa è custodita la sua tomba, hanno deciso in questo primo periodo che le visite sono possibili a partire da lunedì 21 agosto DAL LUNEDI' AL SABATO dalle ore 16.30 alle 18.00 (domenica e giorni festivi esclusi).

In caso di visite di gruppo, è bene inviare una mail alle suore (all'indirizzo e-mail cdf@comunitacenacolo.it) oppure telefonare al numero 0175 41863 per concordare il giorno e l'ora.