Dichiarazioni dei redditi 2022: il "Paperone" del Roero è Piobesi d’Alba

Spulciando i dati del MEF (Ministero Economia e Finanze) relativi alle scorse dichiarazioni dei redditi ed estrapolando soltanto quelle dei contribuenti residenti nei paesi del Roero, incluse Bra e Alba, saltano all’occhio alcune curiosità e qualche sorpresa.



Intanto il paese più 'benestante' del Roero risulta essere Piobesi d’Alba che si piazza al 4° posto della graduatoria provinciale, preceduto solo dai 'Big' Barbaresco, Roddi e Marmora. Il reddito medio dei suoi abitanti risulta essere di 26.860€ contro i 25.706 di Guarene (7° posto nella generale) e i 25.679€ di Alba (8°), in testa però alla classifica delle sette sorelle.



Si piazzano bene Pocapaglia, Bra, Castagnito, Sommariva Perno e Monticello d’Alba tutte sopra i 22.000€ per contribuente. Tra la 139° posizione e la 158° si trovano i tre paesi limitrofi Montaldo Roero, Monteu Roero e Santo Stefano Roero, ma a chiudere la classifica, risultando il paese più 'povero' del Roero c’è sorprendentemente Castellinaldo: 182° su 247 comuni in provincia, con 18.161€ di reddito pro-contribuente.



Diciamo che è singolare, essendo una zona tutt’altro che depressa.



Se si vanno a considerare gli 'alti redditi medi', cioè la media dei redditi superiori a 120.000€ il primato roerino arride, e anche questa è una sorpresa, a Montà, dove 25 Paperoni dichiarano una media di 256.841€, battendo nella media appunto, i Rockerduck di Alba (251.796€) e di Piobesi d’Alba (242.834€) che conferma di essere il paese più ricco del Roero.



Tra i primi 120 paesi con ricchi contribuenti non figura, tra alcuni altri, Govone, discretamente piazzato nella generale (media 21.089€) come se la ricchezza nel paese amato da Carlo Felice, fosse più distribuita.



Curioso che Guarene abbia 2000 abitanti in meno di Canale e quasi il doppio di super-ricchi (44 contro 24), che scarseggiano invece a Ceresole: sono solo 4.



Sono numeri e vanno presi per quel che valgono. Ricordiamoci di quello che aveva due polli mentre l’altro non ne aveva, ma la media faceva uno a testa.



Ultima curiosità per chi non l’avesse colta in qualche passaggio nei media.



Il paese più ricco in Italia è Lajatico (Pi) per il semplice fatto di avere fra i suoi abitanti il tenore Bocelli. Il più povero è Cavargna, provincia di Como al confine con la Svizzera.



In Piemonte il paese più ricco risulta essere Bogogno (No), 1300 abitanti, 41.238€ di reddito medio. Niente male.