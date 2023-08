"La chiamo dalla Polizia Postale, il suo denaro è a rischio", ma in realtà è un tentativo di truffa

Segue quindi la seconda fase, in cui entra in scena il truffatore in persona. La vittima riceve una chiamata da un numero che sembra essere quello della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della sua provincia di residenza. Questo è possibile grazie alla sofisticata tecnica dello "spoofing", che consente ai truffatori di utilizzare la tecnologia VoIP (Voice over IP) per effettuare chiamate da computer e dispositivi informatici, manipolando il numero visualizzato sullo schermo del destinatario. In alcuni casi, il numero visualizzato è stato addirittura quello della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Verona.