A Frabosa Soprana grande festa per la Sagra della Raschera e del Bruss [FOTO]

A Frabosa Soprana grande festa con la 50esima Sagra della Raschera e del Bruss, che si conclude oggi, martedì 15 agosto.

Un evento sempre atteso e amatissimo, con la sfilata storica con l’esibizione dei gruppi folkloristici che anticiperà l’investitura dei nuovi cavalieri della Confraternita. Alle 15 si esibirà la marching band itinerante “Seven Dixie” per le vie del centro, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i trucca‐ bimbi e i clown della Compagnia del Teatro scalzo. I Falconieri guideranno l’esposizione dei rapaci e il rito del battesimo del guanto. Gran finale alle 21, con i Tre Lilu e i Mishkalè in “Mutandem”, il nuovo spettacolo di musica e comicità in piazza Marconi (ad ingresso gratuito). Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it