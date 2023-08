Lagnasco celebra la riapertura dei Castelli con il concerto di Niccolò Fabi

“Ri-costruire cultura” ri-partendo dallo storico motto d’Acord. Nel XIV secolo fu l’accordo che sancì il predominio della famiglia Tapparelli sul territorio lagnaschese, negli anni ’90 è stato il nome che un gruppo di giovani si diede per ri-creare interesse su un bene dall’immenso valore storico ed artistico caduto nell’oblio, oggi è il motto della festa che celebra la riapertura dei Castelli, la tanto attesa ri-partenza con cui il territorio si ri-appropria e ri-lancia un proprio bene “faro”.

E lo farà in grande stile, con un Festival cultural-musicale in grado di portare la necessaria attenzione sui Castelli Tapparelli d’Azeglio.

Quattro gli appuntamenti in programma domenica 20 agosto, venerdì 1 e domenica 3 settembre promossi dall'organizzazione del d’Acord Fest, che comprende il Comune, la Pro Loco Lagnasco e l’associazione “Riapriamo i Castelli”.

Domenica 20 agosto / Doppio appuntamento - INGRESSO GRATUITO

> H. 20.30 - I PROMESSI SPOSI

Un modo inconsueto di guardare al grande romanzo di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della sua morte, nel castello che fu di suo genero. Riscrittura e riflessioni insolite a cura di Silvio Pautasso; l’incontro con l’autore sarà moderato da Paolo Persico, medico appassionato di storia ed ex sindaco, che durante le sue legislature a cavallo degli anni 2000 avviò il primo grande cantiere di recupero dello storico maniero, ed impreziosito dalle letture affidate all’attore Mario Bois.

> H. 21.30 - FAVOLE AL CINEMA

a cura di ANTIDOGMA FESTIVAL

Un concerto con proiezioni con le migliori colonne sonore di Nino Rota. Le interpreteranno, con la regia del direttore artistico Luigi Giachino, il flauto di Giuseppe Nova, il violino di Andrea Bertino ed il contrabasso Giorgio Botta, tre musicisti di indiscussa fama internazionale.

Venerdì 1 settembre - H. 21.00

Lou Tapage canta De André

Un viaggio itinerante nella carriera del cantautore genovese, condotto dalla sua stessa voce, che se non fossero passati ventiquattro anni dalla sua scomparsa, si potrebbe quasi credere che sia proprio lì, dietro il sipario. In questo spettacolo la band piemontese Lou Tapage ripercorre il viaggio di Fabrizio attraverso le sue canzoni. Due ore di concerto con brani scelti attentamente nella vastissima produzione di Faber e un arrangiamento che lascia spazio tanto alla tradizione popolare di violino, flauto e cornamusa quanto al rock più imponente di marca PFM

Domenica 3 settembre - H. 21.00

NICCOLO' FABI - Solo Tour Estate 2023

Uno dei più importanti cantautori italiani, recente vincitore della Targa Tenco con il brano “Andare Oltre” come migliore canzone d’autore del 2023.

Il concerto, organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest, sembra un evento creato apposta per questa occasione: dopo il grande successo di pubblico e critica del tour orchestrale “Meno per meno tour”, l’artista romano sta infatti portando sui palchi di festival e rassegne della penisola uno spettacolo in solo. Occasioni intime e speciali, rassegne e festival organizzati in piccoli borghi, castelli, nella natura e in alta quota, mettendo al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte. Non poteva insomma esserci artista più adatto, ed il richiamo al suo apprezzato brano “Costruire” nel sottotitolo dell’evento rimarca e rafforza questo connubio perfetto: il “d’Acord Fest” vuole Ri-Costruire il rapporto tra il territorio e i suoi Castelli, metterli al centro per Costruire Cultura.