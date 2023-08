Cortemilia, il Premio Fautor Langae Nocciola d'Oro 2023 a Liliana Allena, Bruno Murialdo e Walter Porro

Domenica 27 agosto, giornata conclusiva della Fiera Nazionale della Nocciola, torna a Cortemilia il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro che la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa assegna a persone, associazioni, enti, imprese, fondazioni che si sono particolarmente segnalate nella promozione e nella valorizzazione del territorio di Langa.

A ritirare la nocciola d’oro 2023 nella Chiesa di San Francesco, saranno:

Liliana Allena, manager attiva nel settore pubblico e privato, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e di Sermetra, la più grande rete di Agenzie Pratiche Auto d’Italia con sede a Roma.



Bruno Murialdo, fotografo e giornalista, protagonista della vita culturale albese, regista di quel mondo contadino che ha cambiato il volto della Langa dalla Malora in poi, collaboratore de La Stampa, La Repubblica e altre testate nazionali e internazionali.

Walter Porro, musicista e compositore, erede dei grandi fisarmonicisti di Langa, collaboratore di musicisti come Mauro Pagani, Francesco Guccini, Massimo Ranieri, Giorgio Conte, Ornella Vanoni, Arisa. Autore di colonne sonore per registi e produttori come Gabriele Salvatores, Domenico Procacci, Fredo Valla.



Ospiti d’onore saranno:

Enrico Crippa, chef tristellato del ristorante Piazza Duomo di Alba, tra i primi dieci maestri di cucina del mondo, conosciuto ed apprezzato per l’utilizzo di prodotti a chilometri zero, la precisione dei piatti e l’equilibrio del gusto, fautore del mix vincente tradizione-innovazione. Gli verrà assegnato il titolo di Ambasciatore della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe nel mondo.

Massimo Mauro: ex calciatore, dirigente sportivo, giornalista, fondatore con Gianluca Vialli della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, una Onlus impegnata soprattutto nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Verrà nominato Ambasciatore per lo Sport e la Solidarietà nel mondo.

Carlo Vassallo: amministratore delegato della Ferrero Germania. Una carriera percorsa tutta all’interno del colosso dolciario albese partendo da Pezzolo Valle Uzzone, il paese dove è nato, e da Cortemilia, dove ha studiato fino alle superiori e dove torna appena può per coltivare le sue passioni, il ciclismo e la buona tavola.

La mattinata inizierà alle 10 con la consegna del Premio Cortemiliese Doc 2023 all’imprenditore Luigino Giamello, titolare dell’azienda cortemiliese Cartitalia, operante nel settore degli imballaggi in carta e plastica, una realtà imprenditoriale di rilievo nel contesto economico-occupazionale dell’area langarola e valbormidese.

Il programma prevede, inoltre, la consegna del Premio alla Carriera “Una vita per il giornalismo e l’editoria” a Carlo Borsalino, fondatore della rivista IDEA e della casa editrice UNIART, protagonista dalla metà degli anni ottanta della comunicazione e della promozione dei territori del basso Piemonte, della Liguria e della Costa Azzurra e del Premio “Una vita per la nocciola” a cura dell’azienda Marchisio Nocciole del patron Pier Giorgio Mollea. Riconoscimento dedicato a chi ha contribuito ad accrescere il valore del nostro territorio coltivando il frutto simbolo dell’Alta Langa, la nocciola tonda gentile.

