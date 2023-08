Valcasotto si prepara alla Festa patronale di San Ludovico

Il borgo di Valcasotto si prepara a vivere il momento più importante del suo anno: la festa patronale in onore di San Ludovico Re. Una preziosa occasione di aggregazione e comunità per i residenti, i villeggianti che da anni frequentano e sono parte integrante della piccola frazione pamparatese ma, soprattutto, per tutti coloro che, originari del luogo, colgono in questo evento un’occasione di ritorno.

Alle 10:30 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, allietata dal canto del coro interparrocchiale. Alle 12:30 il via all’Antica Sagra della Polenta Saracena, organizzata dall’associazione Amici di Valcasotto e confermata nel prato ai piedi del borgo, presso la borgata Ghirardi, dove si potrà usufruire del comodo e ampio parcheggio vicino all’area della manifestazione.

"Sarà per noi una ricorrenza speciale - il commento del presidente Alessandro Briatore -. Dopo alcune ricerche abbiamo infatti ritrovato un invito, datato 1973, alla prima edizione dell’Antica Sagra della Polenta Saracena. Possiamo quindi dire con certezza che la nostra manifestazione, nella sua attuale formulazione, compie ben 50 anni! Per noi rappresenta un motivo di grande orgoglio essere riusciti a ripristinare e mantenere viva questa tradizione che, più di ogni altra, fa conoscere il nostro amato borgo anche oltre i confini regionali. Saranno presenti alcune immagini di allora, un modo per celebrare chi è ancora presente e garantisce il proprio contributo dopo così tanti anni e, dall’altra parte, per ricordare con affetto chi invece non è più tra noi. Premieremo anche chi ha dimostrato vicinanza e impegno verso questo evento".

Come nelle passate edizioni, dopo la distribuzione dei prodotti tipici locali prenderà vita il “San Lis Party” con birra, cocktail e il dj set di Dj Rizla. Non è necessaria la prenotazione ma, per qualsiasi informazione, è possibile rivolversi all’indirizzo e-mail amicidivalcasotto@gmail.com oppure al numero dedicato 3894918060.