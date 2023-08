Ice ha perso la sua padrona e cerca qualcuno che si occupi di lei

È una storia triste quella che arriva dal canile privato Pinco Pallino Club di Fossano, in località Cussanio.

“Lei è Ice - raccontano i volontari della struttura - bella, giovane e socievole. La sua padrona è morta e ora per lei non c'è più posto. Sono mille i casi di questo tipo. Sono i cani amati dai parenti, che di colpo restano orfani di tutto. Dei parenti si ereditano i beni, ma non gli animali, che si ritrovano catapultati in gabbia senza capire il perché. Smarriti, diventano tristi, senza avere più nessun punto di riferimento, se non il proprio odore.

La sua padrona noi la conoscevamo bene e sappiamo quanto ci tenesse ai suoi cani, quindi immaginiamo anche tutto ciò che Ice ha perso! E ora sta cercando qualcuno che si prenda cura di lei".

Chi volesse adottare ICE si porta a casa un cane giovane, sano e bello. Serve qualcuno che, nei confronti di Ice come di tutti gli altri cani da adottare, abbia responsabilità, amorevolezza, convinzione e coerenza. Lo stesso appello di bisogno che si può cogliere negli occhi di ognuno di questi animali.

Per andare a conoscere e valutare l’adozione di Ice o anche uno degli altri tanti cani ospitati dalla struttura è possibile contattare i seguenti numeri: Mok ⁨(333 8990717),⁩ Dani (339 6578463), Milly (345 8175411) o Laura (338 846 3267).