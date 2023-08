Ferragosto dei Vip tra mare, monti, laghi e colline con un Piccolo Mondo Antico, che cambia

Ferragosto 2023, Festa dell'Assunta per chi crede e vive le antiche tradizioni, Festa per tutti a prescindere.

Cosa hanno fatto i Vip della nostra Provincia?

Tanti politici hanno scelto, come prevedibile, il Concerto di Ferragosto, appuntamento unico con l'Orchestra Bruni. Qui si sono visti il vice presidente della Regione Fabio Carosso, Rocco Pulitanò per l'ATL, Alberto Anello, Simona Giaccardi consigliera provinciale, Emanuele Vaudano sindaco di Paesana e tanti altri, mentre il presidente Atl Mauro Bernardi ha presenziato alla festa della Raschera a Frabosa insieme ai parlamentari Enrico Costa e Monica Ciaburro, al presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola, al presidente della Confraternita Ezio Basso, al presidente della Provincia Luca Robaldo, al consigliere regionale Paolo Bongioanni e a Giovanni Quaglia. Per Jacopo Denina la giornata significa lavoro in farmacia.

Danilo Rinaudo vive un giorno lavorativo normale a Chicago, il Cav Claudio Testa, responsabile Marketing della Biraghi Spa, ha passato la giornata ai Giardini Hambury di Ventimiglia con un passaggio in Cala del Forte. L'europarlamentare Gianna Gancia ha scelto le colline del Monferrato. Messa e Processione a Roreto per la festa di Maria Vergine Assunta e poi via a Vinadio per pranzo e giornata con famiglia e amici per il sindaco di Cherasco Carlo Davico.

Non perde il prurito il cuneese Ugo Sturlese che, dice, "prosaicamente leggo il Documento Unico di Programmazione della Sindaca: da ridere, c'è ancora il Parcheggio di Piazza Europa, ma definanziato. Invece continua a non esserci la Sala del commiato. Forse pensano a uno spazio box sotto il sagrato della Piazza. Peraltro anche il Cimitero musulmano deve attendere il 2025. Sarà il diavolo, probabilmente (citazione dotta dal titolo di un celebre film francese di Robert Bresson). "

Non salvia, menta o timo: solo Prezzemolo alla Cartignano Fair (Val Maira), con Marco Piccat, mentre restano a riposo per un piccolo infortunio Carlo Benigni e il senatore Giorgio Bergesio. Ferragosto in campeggio a Vinadio con grigliata tra amici per il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo con prima rigorosa messa al santuario di Sant'Anna di Vinadio. Paola Gula si è dedicata a una bella grigliata con amici, mentre il rpesidente di Confcommercio Luca Chiapella è a Palermo.



L'esperto di educazione finanziaria con incarichi bancari internazionali Beppe Ghisolfi ha scelto il Golf Club di Cherasco con amici. Franco Giletta al lavoro anche in Liguria a Borghetto Santo Spirito per ultimare le opere per la mostra di settembre a Manta. Il grande stellato Massimo Camia anche oggi ha deliziato i suoi clienti presidiando i fornelli. Il consigliere regionale Paolo Demarchi ha trascorso la mattina nell'azienda agricola e poi pomeriggio in famiglia in Valle Varaita

Duilio Paolino è in Sardegna come da 35 anni, Tino Cornaglia in casa con la sua grande gioia, il nipotino Alberto di appena 1 mese. Il presidente della Cuneo Granda Volley Femminile di A1 Patrizio Bianco ha passato la giornata in famiglia nel caragliese, mentre il co-presidente Emilio Manini era in Brianza in una giornata di sport e divertimento, come pure famiglia per l'ex presidente della Fondazione Crc Gianni Genta. Il presidente Gabriele Costamagna ha scelto l'intimità di casa con la famiglia ed direttore generale del Cuneo Volley Maschile A2 Davide Bima con amici era al Boca Beach Club di Sanremo.

Direttamente dal suo studio di Alassio, Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, ha lavorando alla imminente e rinnovata Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, dove condurrà il suo nuovo talk giornaliero "PEPERONE SHOW", oltre ad altri spazi con grandi ospiti. Oggi ritorno in auto dalla Croazia 'interna' via Trieste per Bruna Sibille.

Mario Di Vico non si perde il pranzo in cascina al parco fluviale di Bombonina,il direttore della Compral Marcello Pellegrino ha scelto Varigotti in famiglia, il soprano e consigliere comunale Serena Garelli invece era ai Bagni Ingaunia di Albenga, Danilo Paparelli nelle montagne cuneesi con Micky il migliore e fidato amico che si possa avere come compagnia.

Gian Maria Aliberti Gerbotto è al mare in Liguria con sua figlia Thea. Il giornalista e scrittore saluzzese è intento a finire gli ultimi capitoli del suo nuovo romanzo che dopo Beppe Ghisolfi, il Vescovo di Saluzzo e Federico Borgna, vedrà ancora come protagonista del giallo, un altro grande personaggio della provincia Granda, che sarà svelato solo a novembre.

Davide Sannazzaro sindaco di Cavallermaggiore a Castello di Pontechianale nella colonia parrocchiale di Cavallermaggiore in Campeggio di famiglie.

Marco Buttieri in costiera amalfitana con i bimbi per concederci qualche giorno di riposo, perché "l’autunno sarà intenso e dovremmo iniziare a lavorare sodo in vista della tornata elettorale del 2024 che vede a rinnovo la Regione ed i parlamentari europei. Inoltre a dicembre il Piemonte ospiterà l’assemblea nazionale di Federcasa con la presenza degli 82 presidenti delle case popolari d’Italia e la delegazione europea.

Silvia Gullino è a San Giovanni in Fiore, paese incastonato in quella regione fiera della millenaria bellezza che gli dèi le hanno donato: la Calabria. Con il sindaco Rosaria Succurro alla scoperta dell'Abbazia Florense, legata alla figura di Gioacchino da Fiore, monaco, filosofo e profeta calabrese, che Dante nella sua Commedia presenta così: “…E lucemi da lato il calavrese abate Gioacchino,di spirito profetico dotato…” (Paradiso, XII,139-141).

La foto di copertina appartiene a qualche anno fa, ad una processione con statua in una piccola borgata della nostra provincia, un Piccolo Mondo Antico, che cambia.

Le piccole chiesette di montagna vengono sempre meno aperte, le processioni con statua sono diventate rare, i tanti anziani faticano dietro sacerdoti che non conoscendo le tradizioni del luogo devono fare messe tradizionali, non personalizzate. E' il mondo che si evolve, quello di whatasap e tik tok, quello che ti fa vedere la signora anziana che risponde al cellulare (che prende) a messa in alta valle e con naturalezza augura buon ferragosto. E' giusto così, il PIccolo Mondo Antico sta cambiando, Buon Ferragosto a tutti !